Georgina Rodríguez y su donación solidaria al Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid

Georgina Rodríguez ha donado un perchero de ropa para la recaudación de fondos del Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid

Cristiano Ronaldo desvela los detalles de su boda con Georgina Rodríguez: "A ella no le gustan las fiestas"

Compartir







MadridGeorgina Rodríguez ha vuelto a demostrar su solidaridad con los más necesitados. La 'influencer' ha participado en el Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid donando un perchero de ropa para la recaudación de fondos con el objetivo de atender y acompañar a los niños, niñas y jóvenes que han vivido situaciones difíciles en sus familias.

No es la primera vez que la mujer de Cristiano Ronaldo muestra su faceta más solidaria, en su documental también se ha podido ver cómo colabora con diferentes causas, pero sobre todo tendiendo su mano a los niños más desprotegidos.

PUEDE INTERESARTE Críticas a Georgina Rodríguez por publicar una foto del antes y después de su vida

La donación de Georgina Rodríguez al Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid

Aunque ella no ha hecho acto de presencia en el Rastrillo, un cartel reflejaba que las prendas que se encuentran en uno de los puestos pertenecen concretamente a la creadora de contenido.

Llama la atención la variedad de modelos: desde unos leggins de deporte de la firma Kappa hasta un vestido blanco y azul con estampado de Versace.

Tampoco han faltado los modelos de lycra negro con plisado, top de lunares blanco y negro, chaleco rojo o camiseta de inspiración marinera.

Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a los hogares de protección y emancipación de Nuevo Futuro en Madrid

El Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid se inauguró el pasado jueves 13 de noviembre. Fueron la Infanta Elena y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, los que presentaron la 54 edición del Rastrillo de Nuevo Futuro, en la Galería de Cristal en el Palacio de Cibeles.

PUEDE INTERESARTE El millonario acuerdo prenupcial de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

El Rastrillo de Nuevo Futuro se presenta como "una cita emblemática que combina tradición, solidaridad y compromiso con la infancia más vulnerable". A la inauguración assitieron la presidenta de Nuevo Futuro, Josefina Sánchez Errázuriz; la vicepresidenta, María José Ferrari Sánchez, y la vocal Simoneta Gómez-Acebo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por tercer año consecutivo, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles acoge este encuentro solidario, con una treintena de puestos de decoración, antigüedades, moda, complementos, libros y gastronomía abiertos al público hasta el domingo de 11 a 22 horas. "Cada compra, cada voluntario y cada visitante contribuye a ofrecer a niños, niñas y jóvenes una oportunidad real de construir un futuro digno", explicaba la presidenta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a los hogares de protección y emancipación de Nuevo Futuro en Madrid, donde la entidad ofrece atención integral a menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Desde su creación en 1968, Nuevo Futuro ha abierto más de 240 hogares y centros en España y en el extranjero y ha acompañado a más de 29.000 menores y jóvenes en su desarrollo personal, educativo y emocional. Más de 4.000 personas han colaborado con la entidad a lo largo de su historia.