Diez canciones en las que se convierte en dama de la Chanson francesa, reina del fado, rockera o cronista de lo cotidiano

Con más de 40 años de carrera musical, Luz Casal saca nuevo disco esta semana, 'Me voy a permitir´. Es un trabajo en el que ya tiene poco que demostrar, porque es una de las grandes voces de nuestro país. Ella misma nos cuenta cómo, a estas alturas de la vida, se puede permitir hablar de todo y de todos.

Siempre pisa el escenario concediéndose, nos confiesa, un antojo. La propia cantante, con la que se ha podido hablar, asegura: "Se puede ser lo que soy, mostrarme tal cual sin filtros, hay una cosa que afortunadamente me ha venido muy bien toda mi vida y es que no puedo hacer aquello que no quiero hacer".

Por eso estrena el disco que quiere, diez canciones en las que se convierte en dama de la Chanson francesa, reina del fado, rockera o cronista de lo cotidiano. “Casi siempre la gente que me llama la atención para hacer una canción es gente anónima”, confiesa la artista.

Anónima como Noa: la lucha de esta joven por sobrevivir con siete enfermedades raras conmovió a la cantante. Pensando en ella compuso Nada es imposible y con ella protagoniza el videoclip. A Noa la acaban de nombrar la Marquesa de Luz y Paz. Para Luz, solo hay un propósito y lo explica así, "mi objetivo en la vida es dar luz no sólo por el nombre que tenga sino por ayudar". La nobleza ya la tenía mucho antes que el título.