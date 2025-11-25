Ruth Méndez 25 NOV 2025 - 22:47h.

Los Hombres G estrenan gira, documental sobre su carrera y nuevos temas

Hombres G anuncia su nueva gira 'Los mejores años de nuestra vida 2026': fechas, ciudades y un nuevo documental

Si hay un grupo español con un repertorio que se ha mantenido vivo durante décadas, es sin duda Hombres G. La banda madrileña, que es la voz de varias generaciones, empieza su nueva gira llamada ‘Los mejores años de nuestra vida’. Podrían reunir a generaciones de españoles en un mismo concierto y dejar que cante el público durante horas.

Pero los Hombres G nunca se conforman y siempre aspiran a vivir su mejor momento. “Los mejores años de nuestra vida son estos ahora mismo”, asegura David Summer. “Pero ahora disfrutas de algo cada vez más increíble que es seguir aquí y haciendo lo que hacemos”, señala Rafael Muñoz Gutiérrez. “Y puede que a lo mejor en el futuro sea incluso mejor aún”, afirma Daniel Mezquita.

Sobrevivieron a las dentelladas de la fama desmedida. “Teníamos acoso real, físico. Teníamos 50 personas en la puerta de casa”, reconoce Summer. Los fans, ya más calmados, les han sido fieles y se han ido sumando otros jovencísimos. Para ellos, para todos, se estrenan gira, documental sobre su carrera y nuevos temas.

Todo con un objetivo. “Para que todos estos chavales de 12, 13 años que vienen ahora a ver a los Hombres G, escuchen material nuevo y comprendan por qué Hombres G es su grupo favorito”, indica el cantante Summer. Parece que en 2026 toca seguir pasándoselo bien.