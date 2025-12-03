La aplicación nos hace un recorrido muy visual para mostrarnos todo lo que hemos escuchado en este 2025

Bad Bunny recupera el trono en Spotify: ha sido el artista más escuchado en España (y en el mundo entero) este 2025

Diciembre no solo trae la ilusión de la Navidad. Después del encendido navideño, llega otra tradición cada vez más popular: el Spotify Wrapped 2025. A todos nos comienza a picar la curiosidad por saber quién es nuestro artista más escuchado, la canción que más tiempo hemos tenido en bucle o los minutos que hemos estado con la música a todo volumen.

Este año no solo se responderán estas preguntas, sino que las mostrará con una nueva dinámica. La aplicación nos hace un recorrido muy visual para mostrarnos todo lo que hemos escuchado en este 2025. Y aquí dejamos los pasos para poder comprobarlo.

¿Cómo puedes ver tu Spotify Wrapped 2025?

Primero tienes que acceder a la página oficial del Wrapped 2025 en Spotify. Una vez que estés dentro, deberás de escanear el código que aparece en la pantalla. Esto te abrirá directamente la aplicación oficial de tu Spotify, donde te dará la bienvenida y te dirá que deslices hacia arriba para sumergirte en tu historial musical.

A partir de ahí, te irán apareciendo los datos más destacados de tu año: los minutos en los que has escuchado música, tu gusto favorito, la edad que representa tu gusto musical, el número de canciones que has escuchado, los diferentes álbumes que has escuchado, el número de artistas y un ranking de los cantantes favoritos.

Al final del todo, tras una divertida carrera entre tus cantantes favoritos, te aparecerá el ganador: tu artista número uno. En España y en el mundo entero, por ejemplo, el más escuchado es Bad Bunny. Detrás del puertorriqueño, con 19.800 millones de reproducciones en el último año, aparece precisamente Swift, que también lanzó disco este año, 'The Life of a Showgirl'. El top 3 lo cierra el canadiense The Weeknd, por delante de su compatriota Drake y de la estadounidense Billie Eilish.