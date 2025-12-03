Agencia EFE Celia Molina 03 DIC 2025 - 16:24h.

Tras ser superado por Taylor Swift durante dos años consecutivos, el puertorriqueño vuelve a ser el artista más escuchado

Sergio Ramos dedica una reverencia a Bad Bunny en pleno escenario tras entregarle su Latin Grammy 2025

Después de haber ganado cinco gramófonos en los Premios Latin Grammy 2025 ('Mejor Álbum de Música Urbana', 'Mejor Canción Urbana', 'Mejor Interpretación de Reggaetón' y 'Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana') por su celebrado disco 'Debí tirar más fotos', Bad Bunny ha vuelto a ser el artista más escuchado del año en Spotify, tanto en España como en el mundo, según ha desvelado ya la plataforma sueca (y la Agencia EFE) con los datos de 2025.

De acuerdo con el mismo informe, 'Die With A Smile' de Lady Gaga y Bruno Mars fue la canción de mayor éxito en todo el planeta, mientras que en España ese honor recayó en 'La Plena - W Sound 05' de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums. Por su parte, el puertorriqueño es un viejo conocido del trono de Spotify a nivel mundial, pues sus temas fueron los más reproducidos entre 2020 y 2022, momento en el que le tomó el relevo durante dos años consecutivos Taylor Swift. El lanzamiento de su álbum 'Debí tirar más fotos' en 2025, que ha sido el más escuchado en todo el planeta, ha tenido mucho que ver en que haya recuperado el primer puesto.

Taylor Swift y The Weekend, en segundo y tercer puesto

Detrás de Bad Bunny, con 19.800 millones de reproducciones en el último año, aparece precisamente Swift, que también lanzó disco este año, 'The Life of a Showgirl'. La novia de América queda entonces en segunda posición con el trabajo que presentó poco después de anunciar su compromiso de boda con su novio, Travis Kelce y cuya boda se celebrará en la flamante mansión que la cantante tiene en Rhode Island (EE.UU). El top 3 lo cierra el canadiense The Weeknd, por delante de su compatriota Drake y de la estadounidense Billie Eilish.

En cuanto a los datos específicos de España, donde Bad Bunny ya reinó en 2022 y 2023, Spotify ha desvelado que por detrás del puertorriqueño aparece Quevedo, que se convierte así en el artista nacional con más reproducciones. Myke Towers, que el año pasado fue el más escuchado en el país, es esta vez el tercero, por delante del también español JC Reyes y de Beéle. Les siguen Anuel AA, Rauw Aleandr, Mora y Dei V. Es reseñable que no aparece una mujer hasta la décima posición, que corresponde a Karol G, mientras que Aitana fue la artista femenina nacional con más reproducciones.

Rosalía, la sexta artista femenina en reproducciones

Entre las canciones más escuchadas en España, después de 'La Plena', aparece en segundo lugar 'Capaz (merengueton)', de Alleh y Yorghaki; y en tercero, 'VeLDÁ' de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V. 'Baile inolvidable' de Bad Bunny es cuarto y 'mi refe' de Beéle y Ovy On The Drums, quinto. Los discos más escuchados en Spotify España fueron, después de 'Debí tirar más fotos', 'Borondo', de Beéle y 'Buenas noches' de Quevedo. 'La ciudad', de Alleh y Yorghaki, fue cuarto, y 'Nacer de nuevo', de JC Reyes, quinto.

En cuanto a Rosalía, y su disco 'LUX', la catalana se ha quedado en el sexto puesto de reproducciones de cantantes femeninas, quizá, por lo tarde que ha lanzado el álbum, con respecto al calendario anual. Dado que su nuevo trabajo ha sido todo un fenómeno mundial, habrá que ver el año que viene si los datos de la plataforma acompañan a la euforia de sus fans.