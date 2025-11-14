Sergio Ramos ha dedicado una reverencia a Bad Bunny en el escenario de los Latin Grammy antes de entregarle el premio a Mejor Álbum Urbano

Bad Bunny arrasa en los Latin Grammy: Karol G y Alejandro Sanz, las sorpresas de la noche que han eclipsado al puertorriqueño

Las VegasEl puertorriqueño Bad Bunny, el artista más nominado de la noche, ha sido uno de los grandes triunfadores de la 26º Edición de los Latin Grammy al recibir cinco galardones (Mejor álbum del año; Mejor canción urbana; Mejor álbum de música urbana; Mejor interpretación de reguetón; y Mejor interpretación urbana), en una gala en la que ha empatado con el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso y que ha tenido lugar en Las Vegas.

Uno de los momentazos de la gala se ha producido cuando el cantante ha recibido el premio de manos de Sergio Ramos. El futbolista sevillano que fue una de las personas encargadas en entregar los premios otorgados por la Academia, abrazó al artista nominado antes de darle el galardón conseguido en la categoría 'Mejor Álbum de Música Urbana'.

El encuentro entre Sergio Ramos y Bad Bunny en los Latin Grammy 2025

Vestido con un traje de color negro, el defensa del Monterrey se presentó en el escenario de los Latin Grammy 2025 para comunicar quién era el ganador del mejor álbum de música urbana. Una categoría en la que estaban nominados artistas de la talla de Bad Bunny, Nicki Nicole, Fariana, Yandel y Papatinho.

Nada más abrir el sobre que contenía el nombre del ganador, Sergio Ramos esbozó una sonrisa y comunicó a la audiencia quién era el artista que se había alzado como ganador en esta categoría.

Al escuchar su nombre, Bad Bunny subió al escenario de Las Vegas donde se encontró con Sergio Ramos que le hizo una pequeña reverencia nada más verle.

De forma simpática, el puertorriqueño devolvió la reverencia al futbolista sevillano y, tras cogerle el premio de las manos, se fundió en un pequeño abrazo con Sergio Ramos.

Bad Bunny arrasa en los Latin Grammy 2025

Justo después, Bad Bunny agradeció al público y a la Academia haberle otorgado este premio. En su intervención, el autor de 'Debí Tirar Más Fotos' ha afirmado estar "agradecido" a su familia, a todas las personas que han contribuido y trabajado en este álbum y a la música: "amo la música, amo lo que hago, amo juntarme con personas apasionadas y hacer lo que más disfruto".

"Son muchos y los llevo todo en mi corazón y estoy agradecido porque creo que este álbum no hubiera sido lo mismo sin la aportación de cada una de esas personas que entregaron un pedazo de sentimiento y de alma en este trabajo", ha agregado, antes de dedicar uno de los premios "a todos los niños y los jóvenes de Latinoamérica y especialmente a los de Puerto Rico, nunca paren de soñar ni de ser ustedes".

El artista cuyo nombre original es Benito Antonio Martínez Ocasio ha asegurado que "nunca" prepara sus discursos, tras tener que subir al escenario hasta en cinco ocasiones para recoger los premios por su álbum y cancion homónima 'Debí Tirar Más Fotos'. "Hay muchas maneras de hacer patria y defender nuestra tierra. Nosotros escogemos la música, los sobrinos escogieron la música, Los Pleneros de la Cresta escogieron la música", ha reivindicado.

Los artistas españoles ganadores de los Latin Grammy 2025

La música española ha estado presente de la mano de Alejandro Sanz, que ha dado la sorpresa al recoger el premio por Mejor grabación del año con 'Palmeras en el jardín' --una categoría en la que Bad Bunny partía como favorito-- y a Mejor álbum pop contemporáneo. Asimismo Las Migas, que se han llevado el mismo premio en la categoría de música flamenca, y Aitana, por el diseño de su último disco, Cuarto Azul, en el que ha sido su primer Latin Grammy.

Raphael, homenajeado por la Academia como 'Persona del año 2025', ha actuado en la gala celebrada en Las Vegas.