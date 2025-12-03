Celia Molina 03 DIC 2025 - 14:16h.

La cantante manchega ha informado en un vídeo que se va a tomar un descanso de la música a partir del 1 de enero de 2026

Rozalén visita por sorpresa a los pacientes del Hospital de La Paz: "La música nos sostiene en los momentos difíciles"

La cantante de Albacete, Rozalén, ha anunciado a través de sus redes sociales que, a partir del 1 de enero de 2026, no va a aceptar más trabajos relaciones con la industria musical y que se va a tomar un buen descanso para dedicarse a sí misma. En la línea de otros muchos artistas que, en los últimos tiempos, están tomando la misma decisión en pro de su salud mental y visibilizando el desgaste, físico y emocional, que les producen sus vertiginosas carreras - véase Quevedo, Pablo Alborán o Vestusta Morla - la autora de 'La Puerta Violeta' se ha dirigido así a todos sus seguidores:

"Por primera vez, después de 15 años de productividad continua, llega mi descanso. El descanso de la guerrera. A partir de este 1 de enero de 2026, voy a parar, voy a descansar, voy a reflexionar, masticar y digerir todo lo que me ha ocurrido en estos últimos años. Estoy diciendo que no a todos los trabajos que me ofrecen y es curioso como los artistas tenemos que anunciar, con toda su importancia, estas decisiones, debido a la presión y a la velocidad a la que se nos empuja", ha dicho al inicio del vídeo.

"Sé que es un privilegio, pero me lo he ganado a pulso"

"Necesito apartarme de las redes sociales, necesito estar en casa, en mi pueblo, Letur, con la gente que quiero y a la que no he dedicado el tiempo suficiente. Necesito viajar sin trabajar, necesito silencio, devorar libros y componer al ritmo que dicten mis emociones. Sé que es un verdadero privilegio el poder parar, pero también sé que me lo he ganado a pulso. Estoy feliz y orgullosa de mí misma, pero también siento mucho, mucho agotamiento emocional", ha confesado, con serenidad.

Para demostrar (a los demás o a sí misma) lo mucho que ha trabajado en todo este tiempo, Rozalén ha hecho un repaso de sus discos y conciertos: "En estos 15 años, he compuesto 6 discos, hemos ofrecido cerca de unos 700 conciertos en unos 20 países de todo el mundo, he cantado en bares para 20 personas, también en los festivales, teatros y recintos, para muchos miles y he colaborado con unos 200 compañeros, soy un meme con patas", ha añadido, riéndose. Por no hablar de que, últimamente, le había dado por la actuación, pues se encuentra interpretando a Chavela Vargas en una obra de teatro.

Así, poco después de recibir un Leading Ladies en la gala de los Premios Grammy de 2025, uno de los muchos galardones que esta artista, adalid del feminismo y la inclusión social, ha recibido a lo largo de su carrera, se ha despedido con un "hasta pronto". Antes de comenzar su etapa de reflexión y descanso, sin embargo, también ha anunciado que tiene "varias sorpresas" para sus fans, que revelará el próximo viernes 5 de diciembre. Terminado el mes, su último mes como trabajadora activa, no sabe "qué pasará". Y le "encanta" esa incertidumbre.