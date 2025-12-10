Javier HerreRobe ro / EFE 10 DIC 2025 - 12:06h.

El líder de Extremoduro muere tras 30 años de carrera que marcaron generaciones

Última hora de la muerte de Robe Iniesta: de las reacciones a la enfermedad que le obligó a cancelar su gira

Compartir







Señalado por crítica y público como uno de los grandes compositores de la música española, muy distintivo con su sentido del ritmo y su sensibilidad poética a pie de calle, visceral y certera, Robe Iniesta deja tras de sí una gran colección de canciones emblemáticas. He aquí diez que ilustran su sello inmortal.