Aquel día de 2024 el cantante de Extremoduro dio, sin que nadie pudiese imaginarlo, el que fue su último espectáculo sobre un escenario

Última hora de la muerte de Robe Iniesta: de las reacciones a la enfermedad que le obligó a cancelar su gira

El mundo de la música amanece hoy de luto por la muerte de Robe Iniesta. La voz de Extremoduro se apagaba este miércoles 10 de diciembre durante la madrugada dejando en shock a su inmensa legión de fans. La última vez que tuvieron ocasión de escucharle por última vez en directo fue el pasado 9 de noviembre de 2024, una fecha que hoy, desgraciadamente, pasará a la historia como la del último concierto sobre un escenario del mítico artista extremeño.

Robe, que ha fallecido con 63 años, dio su último show en Vigo, Galicia. Fue en el IFEVI, en el Instituto Ferial vigués, y nuevamente ante miles de personas que se lanzaron a corear y entonar esas canciones que solo él sabía escribir. No era aquel el último concierto que previa dar en su gira ‘Ni santos ni inocentes’, pero un tromboembolismo pulmonar le llevó a tener que suspenderla antes de lo esperado, sin poder dar los dos últimos espectáculos que iba a ofrecer en Madrid.

El último concierto de Robe Iniesta

Sin que nadie lo pudiese siquiera imaginar, en el que fue su último concierto Robe volvió a levantar a los suyos con algunos de sus temas más míticos. Pese a que su última trayectoria, mucho más introspectiva y todavía más poética, fue ya en solitario y sin Extremoduro, ese 9 de noviembre de 2024 el de Plasencia regaló también canciones de culto de la banda como ‘Salir’ o ‘So Payaso’ en lo que fueron cerca de dos horas de espectáculo.

Recelando nuevamente de los móviles para invitar a todos sus fans a conectar exclusivamente con la música, volvió a ofrecerles un concierto definitivamente inolvidable.

“Queréis dejar los p… móviles”, llegó a exhortar sobre el escenario, donde su voz, tan desgarrada como el sentimiento impreso en las letras de cada una de sus canciones, volvió a fundirse con su guitarra y el resto de los instrumentos que conformaban la representación de su obra en el escenario.

La cancelación de la gira ‘Ni santos ni inocentes’

Tras que aquella actuación llegaba el primer golpe para todos los admiradores de su música: Robe anunciaba que se veía obligado a suspender la gira debido a un problema de salud; un tromboembolismo pulmonar que le forzaba a guardar un reposo absoluto.

“¡Hola, gente! En primer lugar, queremos daros las gracias por las muestras de cariño que nos habéis hecho llegar. Lo segundo, deciros que ya estoy en casa y que ya estoy mejor. Lo que no se me pasa es la pu** rabia que me da no haber podido acabar la gira como estaba previsto. No hemos querido hablar de aplazamientos porque no sé cuándo voy a estar en condiciones”, escribía entonces en un comunicado en el que anunciaba su problema de salud.

“Agradeceros a toda la gente que habéis venido a vernos en esta gira tan bonita y que tanto hemos disfrutado. Y deciros que las ganas de volver no nos las quita nada. ¡Hasta siempre! Besos y abrazos”, se despedía en ese mensaje, en el que se incluía un vídeo de su última gira.

Tras ello, Robe cancelaba los conciertos que estaban previstos en el WiZink Center de Madrid los días 15 y 16 de noviembre del pasado año. Desde entonces, –después de aquel 9 de noviembre de 2024 en Vigo–, el extremeño no volvería a subirse a un escenario.

La muerte de Robe Iniesta

Hoy, 10 de diciembre de 2025, el cantante, compositor, novelista y poeta que ‘escribía su vida en hojas en blanco’ remando contra la corriente con su rock transgresivo, nos abandona, dejando un gran vacío en el conjunto de la música y la cultura nacional.

"Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", anunciaba Dromedario Récords, su agencia, en un comunicado suscrito también por su familia y sus allegados más cercanos.