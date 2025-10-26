Rocío Martín 26 OCT 2025 - 21:18h.

La cantante ha querido agradecer todo el cariño que está recibiendo desde que salió a la luz la noticia de su vuelta a la banda

La Oreja de Van Gogh suma nuevas fechas en Murcia, Madrid, Barcelona y Barakaldo

Amaia Montero ha compartido una reflexión en sus redes sociales tras el esperado anuncio de su vuelta a La Oreja de Van Gogh y la salida a la venta de las entradas para la gira por toda España del grupo durante el próximo 2026.

La irunesa ha querido agradecer todo el cariño que está recibiendo desde que salió a la luz la noticia de su vuelta a la banda, y ha querido compartir una profunda reflexión sobre sus años alejada de los escenarios.

La reflexión de Amaia Montero: "Durante seis años pensé muchas veces que no podría más"

"Dicen que las oportunidades sólo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir. Cuando te levantas de nuevo".

"Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada. Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable pero sí muy real. Cuando te buscas auténticamente es letal tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra. De esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar. La vida va de agradecer".

"Por eso os agradezco a tod@s todo el cariño que he recibido estos días. Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando. He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia".

"Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: JUNTOS", concluye.

La vuelta de Amaia a La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh anunciaba el pasado día 15 de octubre la vuelta de Amaia Montero y la salida temporal del guitarrista Pablo Benegas que, aunque sigue formando parte del grupo donostiarra, ha decidido parar para tomarse un respiro.

La esperada noticia se hacía pública en un comunicado, filtrado unos minutos antes en las redes sociales, acompañado de una foto y de un vídeo grabado en un local de ensayo en el que aparece ya cantando Amaia Montero, en compañía de Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Haritz Garde (batería).

La ausencia de Pablo Benegas es patente tanto en la imágenes como en la firma del comunicado en el que el grupo explica que el guitarrista sigue formando parte de la banda, aunque "se retirará una temporada para poder disfrutar de más tiempo junto a su familia y explorar nuevos retos". Después de 30 años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor», agrega el texto.

De esta manera, el quinteto reconvertido ahora en cuarteto sueña con volver a reencontrarse con su público tras haber dedicado estos últimos meses a repasar sus éxitos y también a escribir nuevas historias que pronto se sumarán a su repertorio.

"Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz", asegura una Amaia emocionada, que regresa así al grupo en el que permaneció hasta 2007.

La irunesa Amaia Montero decidió dejar la banda, tras 12 años como vocalista, para emprender una carrera en solitario en la que ha coronado cuatro discos, entre ellos ‘Nacidos para crecer’.