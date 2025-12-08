La exvocalista de la popular banda ha desvelado este lunes 8 de diciembre la publicación de su primer álbum como solista

Este lunes 8 de diciembre, Leire Martínez ha anunciado el lanzamiento de su primer álbum en solitario más de un año después de su abrupta salida de La Oreja de Van Gogh.

La exvocalista de la popular banda donostiarra lo ha desvelado a través de sus redes sociales junto a un comunicado y dos imágenes que representan parte del disco.

"Mi primer álbum en solitario. Para mi era impensable no hace tanto y con tanta trascendencia en lo personal. Después de un año de mucho trabajo, poniéndome a prueba a diario, ya llega el momento de abandonar las canciones para que las hagáis vuestras. Sé que las trataréis con cariño y me hace muchísimas ilusión. Estoy deseando que llegue el momento", ha manifestado.

La artista ha bautizado su nuevo proyecto musical como 'Historias de aquella niña', y este próximo martes 9 de diciembre estará disponible en formato preventa a partir de las 12:00 horas.

La fecha oficial del lanzamiento está marcada para el 20 de febrero de 2026. Habrá que esperar más de dos meses para escuchar el álbum al completo.

Tal y como ha publicado, 'Historias de aquella niña' está compuesto por un total de 12 canciones, incluido un tema junto a Abraham Mateo, titulado 'Bonus track'.

'Mi nombre', 'No se me da bien odiarte' junto a Edurne', 'Tres deseos', '¿Será diferente?', 'El Ruido' junto a Miranda!, 'Aquella niña', 'Cabeza de ratón', 'Su maldición', 'Mírame' junto a Andrés Suárez, 'Cosas de la vida' y 'Aquí estaré' son el resto de canciones que conforman el álbum de Leire Martínez.