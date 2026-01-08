Su debut en la Semana de la Moda de París dejó a los críticos sin palabras y conquistó a la cantante Lady Gaga

'Fecal Matter' está compuesta por Hannah Rose Dalton y Steven Raj Bhaskaran. Conocidos como ‘post humanos’, el dúo de diseñadores canadienses está detrás de algunos de los grandes estilismos de Lady Gaga. Son muy polémicos y controvertidos porque no todos entienden su trabajo.

Detrás de esa estética se encuentra una pareja de extraterrestres: así es como ellos mismo se han autoproclamado. Se formaron en Canadá y aterrizaron en Francia para hacerse con el corazón de la alta costura. Su debut en la Semana de la Moda de París dejó a los críticos sin palabras, conquistando también a la excéntrica Lady Gaga.

La cantante incluyó uno de sus sangrientos diseños en su última gira. Precisamente ella y la actriz Tilda Swinton asistieron a su último desfile el pasado octubre.

‘Materies Fecales’: la marca que se aleja del convencionalismo

Ambos se conocieron en la escuela de diseño de Montreal y les unió el sentimiento compartido de inconformismo. Hannah vivió reprimida por el uniforme escolar durante toda su infancia y Steve sufrió racismo desde muy pequeño. Cuando comenzaron su marca transformaron su estética para mostrarse en contra de los cánones establecidos por la sociedad.

El dúo canadiense interpreta la belleza con el artificio de la exageración de lo antiestético. El nombre de la firma ya es toda una declaración de intenciones, porque es así como definen el discurso tradicional de la moda. Ellos ensalzan lo grotesco, lo diferente, creando diseños de alta costura para cuerpos sin entes fuera de la norma.