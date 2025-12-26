El cantante ha trasformado su cuerpo por dentro y por fuera para cuidar su salud

Ed Sheeran muestra su impresionante cambio físico en la última portada de 'Men’s Health'. Una transformación que el cantante británico, que se ha mudado a Estados Unidos, ha hecho por fuera y por dentro, fruto de un cambio radical en su estilo de vida. Al principio, acababa exhausto y sin aliento en sus conciertos por sus malos hábitos, según informa Rocío González.

Durante años, Ed Sheeran solo fumaba y bebía. “Me encantaba la comida rápida, las patatas fritas y todo eso”, confesó el cantante. Su sorprendente transformación física copa ahora portadas de revista. Y es una imagen muy diferente a la de hace tan solo unos años.

“Me ha cambiado la vida de forma radical”, asegura Ed Sheeran

El secreto de Ed Sheeran se basa en los entrenos diarios, salir a correr siempre que puede, cuidar su alimentación y sobre todo, limitar el alcohol. “Me ha cambiado la vida de forma radical”, confesó el artista. Se trata de un cambio de vida que muchos artistas ya han empezado.

Dani Martín, que acaba de celebrar sus 25 años de carrera, ya no prueba ni una gota de alcohol. Tampoco Mario Casas, quien reconoció que dejarlo le cambió la vida. Una sensación que comparten artistas internacionales como Miley Cyrus, una leyenda Disney. La cantante, después de una vida de excesos, disfruta ahora del deporte y los hábitos sanos para cuidarse por dentro y por fuera.