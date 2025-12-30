Con su tour 'Cowboy Carter', la artista consiguió hacer la gira más exitosa de música country

Beyoncé comenzó a construir su imperio empresarial cuando fundó la compañía Parkwood Entertainment en 2010

La cantante Beyoncé se convirtió en la quinta artista en alcanzar el estatus de multimillonaria, ingresando así a la exclusiva lista publicada por Forbes, en la que también figuran Taylor Swift, su esposo, Jay-Z, Rihanna y Bruce Springsteen.

En el último año, la cantante de pop inició su gira ‘Cowboy Carter’, basada en su álbum homónimo inspirado en la música country. A lo largo de 32 fechas, vendió 1,6 millones de entradas y recaudó 407,6 millones de dólares, convirtiéndose en la gira más exitosa de música country de la historia de acuerdo con Billboard Boxscore.

Los éxitos de Beyonce para entrar a Forbes

Antes de eso, Beyoncé batió el mismo récord en el género de R&B y su gira ‘Renaissance World Tour’, también nombrado como su álbum, cuando concluyó con 579,8 millones de dólares en 2023.

De acuerdo con Forbes, Beyoncé comenzó a construir su imperio empresarial cuando fundó la compañía Parkwood Entertainment en 2010, que le otorgó control creativo, independencia empresarial y diversificación de ingresos, permitiéndole monetizar su talento más allá de la música y participando directamente de sus ganancias.

Forbes estima que combinando lo que ganó en giras con las ganancias de su catálogo musical y los acuerdos de patrocinio de este año, Beyoncé obtuvo 148 millones de dólares antes de impuestos en 2025, lo que la convierte en la tercer artista mejor pagada del mundo.