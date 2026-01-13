Esther López Calderón, autora de Pipas, ha querido dejar una pequeña reflexión al recoger su premio

Los Premios Zenda 2024-2025, presidido por la revista digital Zenda y presentada por Arturo Pérez-Reverte, han estado llenos de nervios y emoción. En su segunda edición han reconocido la labor literaria, editorial y el fomento de la lectura. El Premio Zenda de Honor ha sido para Enrique Vila-Matas por "desafiar desde hace medio siglo las convenciones y rutinas literarias". Y, entre el resto de ganadores, se encuentran Paco Cerdà, Chantal Maillard, Anna Caballé y Esther López Calderón, con su primera novela Pipas.

Durante la ceremonia, los asistentes han podido disfrutar de la voz de David Summers, el vocalista de Hombres G. "Me encanta cantar para amigos que saben ordenar las letras y para nuestra reina", ha confesado el artista. Summers ha compartido este mágico momento junto a Basilio Marti, el pianista y compañero fiel de Antonio Vega.

"A mi yo del futuro le digo que disfrute mucho de las siguientes hogueras", resalta Esther López

Esther López Calderón, autora de Pipas, ha querido agradecer su premio "a todo el equipo Zenda" por organizar este evento. Pero no ha sido lo único que ha hecho. La escritora ha confesado el origen de su gran obra: "Nació de una intuición, de un pequeño fuego íntimo que no tenía palabras, pero también de la testarudez y de la terquedad de intentar dárselas. De intentar dar palabras a algo que no lo tenía". López también ha podido compartir un momento especial durante la ceremonia: un reencuentro con su profesor, el escritor Alejandro Gandara.

Y ha hecho una pequeña reflexión con los asistentes a los premios: "Es dar un sentido pasando de lo individual a lo colectivo, al universal y bueno... supongo que eso es la literatura, ¿no?". Pero López no ha dudado en dedicar este merecedor premio a todos aquellos que sientan "ese pequeño fuego íntimo".

"Quería dedicarle este premio a todos los que en esta sala estén relacionándose ahora mismo en contra o a favor de ese pequeño fuego íntimo, de esa primera idea. Muchos de esta sala sois escritores y diría que cada libro es una primera vez", ha reconocido la ganadora del premio. Y ha lanzado un mensaje para "su yo" de dentro de unos años: "A mi yo del futuro le digo que disfrute mucho de las siguientes hogueras, como ya lo ha hecho con Pipas".

La reina Letizia, sobre los premios: "Zenda es un buen lugar para quedarse a vivir"

En medio de ese fuego y de ese homenaje a la cultura también ha estado presente la reina Letizia, quien ha presidido los premios literarios. La monarca ha resaltado que solo hay una manera de llegar a Zenda, "contenta y curiosa": "Y hay que tener tiempo, dejarse caer, entregarse, leer y leer. Leer sus artículos, seguir la huella de los que recomienda. Descubrir miradas, personajes, imágenes. Zenda es un buen lugar para quedarse a vivir porque es cobijo y porque es faro".

La reina ha tenido unas palabras de agradecimiento a quienes "parieron" este magnífico proyecto: "Decidieron crear un territorio libre y plural de amigos que 10 años después han convertido en un refugio feliz, exuberante, con su mundo casi infinito". Un discurso que ha evidenciado una verdad que se esconde detrás de la literatura: un escritor tiene la capacidad de que los lectores puedan vivir cientos de vidas distintas con unas simples hojas de papel.