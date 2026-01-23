El artista zaragozano se cuestiona por qué el de Duluth sigue actuando en vivo: "Mi teoría es que tiene muchos nietos"

A Enrique Bunbury le encanta crear, reinventarse y desafiar las expectativas, pero hacer grandes giras, tradicionalmente consideradas como el espacio natural entre el músico y su público, no es lo que más le entusiasma. Pese a ser un animal escénico, la dinámica de salir noche tras noche ante una audiencia le ha supuesto un fuerte desgaste físico y emocional a lo largo de los años. No hay que olvidar su traumático episodio con el glicol que afectaba a su garganta, afortunadamente superado. Quizás por eso le resulte increíble que alguien pueda seguir sometiéndose al ritual de la actuación en vivo a los 84 años, como su admirado Bob Dylan.

El bardo de Minnesota lleva décadas enfrascado en lo que se denomina ‘Neverending Tour’, con conciertos por todo el mundo año tras año, una actividad que el ex Héroes del Silencio no entiende que siga atendiendo cuando ya ha sobrepasado con creces las ocho décadas de vida. Sobre ello ha reflexionado en una charla con el youtuber mexicano Roberto MTZ en su pódcast 'Creativo'.

"Yo soy muy fan de Bob Dylan. Él está haciendo la famosa 'Never ending tour', que es una gira interminable que empezó hace no sé cuantos años, unos 20. En realidad, va parando, pero es la misma gira. Tiene 84 años y sigue de gira", describe Bunbury.

¿Por amor al arte o al dinero?

"Por un lado, como aficionado admiro eso. Digo: ‘qué bien que puedo volver a ver a Bob Dylan y que tenga la fuerza y la energía para poder querer hacerlo’. Pero por otro lado digo: ‘¿Por qué? No necesita el dinero", se cuestiona el artista zaragozano.

Por supuesto, la dinámica de Dylan tiene poco que ver con la que suya. Desde su retirada temporal de los tours a causa de sus problemas de garganta, tomó la decisión de enfocarse más en grabar discos (publicó uno el año pasado y ya tiene otro a punto), escribir poesía y pintar, limitando las presentaciones en directo a pocas fechas y muy bien escogidas en lugar de embarcarse en tours interminables.

Cortocircuito mental

"Mi cabeza hace un cortocircuito porque me parece que no tiene razón de ser que con 84 años esté girando por todo el mundo haciendo conciertos. Entiendo la aparición puntual, pero haciendo una larga gira... Pudiendo estar en tu casa escribiendo, grabando un disco, pintando, esculpiendo...", explica Bunbury.

El músico español zanja con ironía la sugerencia del entrevistador de que los conciertos quizás sean lo más gratificante que hay para Dylan: "Tampoco se le ve tan contento. Me causa cierta perplejidad. ¿Por qué lo hace? Mi teoría es que tiene muchos nietos. No lo sé".