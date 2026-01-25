Tres artistas emergentes y el reto de abrirse camino en la música

Carlota, Nyah y Clara muestran la realidad de empezar desde cero en un sector marcado por la incertidumbre y la falta de estabilidad

Compaginar trabajos, apoyarse en las redes y no tener un plan B forman parte de su día a día

Hacerse un hueco en la música es hoy un desafío que va mucho más allá del talento. Para quienes empiezan, crear canciones implica también aprender a producirlas, publicarlas y darles visibilidad en un entorno cada vez más competitivo. Como resume una de ellas, “no es solo hacer música, sino saber cómo sacarla adelante”. Informa Candela de Arriba.

Antes de poder vivir de la música, muchas artistas emergentes se ven obligadas a trabajar en otros sectores. Empleos alejados de su vocación que les permiten financiar un proyecto creativo que, de momento, no da estabilidad económica. “Lo más difícil es mantenerte firme en la decisión de que esto es a lo que te quieres dedicar”, reconocen, asumiendo que los resultados no siempre llegan ni a corto ni a largo plazo.

La incertidumbre es una constante en este camino. No hay garantías ni planes alternativos, y convivir con la duda forma parte del proceso. “Sin plan B, vivir con incertidumbre es parte del camino”, explican, aunque mantener la ilusión y la confianza en una misma se vuelve clave para no abandonar y seguir adelante.

La importancia de las redes sociales como herramienta

En este contexto, las redes sociales se han convertido en una herramienta imprescindible. Plataformas que permiten llegar a nuevos públicos y ganar visibilidad en la industria, donde “rara vez se fijan en ti si antes no te han visto”. Una oportunidad, pero también una exigencia más dentro del proceso.

Para ellas, la música no es solo un futuro trabajo. Es una forma de expresión y de refugio personal. “A veces me expreso mejor a través de mis canciones que hablando”, confiesan. Y pese a todo, a la falta de certezas y a la necesidad de compaginarlo con otros empleos, lo tienen claro: es aquí donde quieren estar.