Romeo Santos y Prince Royce protagonizan el reencuentro artístico más esperado con su álbum 'Mejor tarde que nunca'

Los fans de la bachata que se preparen, Romeo Santos y Prince Royce, además de muy buenos amigos, se van a subir juntos al escenario. Los dos máximos exponentes de la bachata estrenan "Better Late Than Ever", "Mejor tarde que nunca". Un disco cargado de sentimientos. "Amor, desamor, fusiones, romanticismo".

El álbum más escuchado en la semana de su lanzamiento. Porque alcanzar el éxito es difícil, pero más aún mantenerse en el tiempo. "Donde no te llega una idea, es seguir, seguir, encontrar esa musa". La clave: "Ver esto como un trabajo, sino un estilo de vida". Cada uno tiene su favorita: "Yo soy team dardos", "Yo soy team loquita", dicen cada uno de ellos.

La bachata en su máximo esplendor: "Un género musical con mucha sensualidad y con romanticismo". Por primera vez compartirán tarima en una gira que llegará a España este verano. "Yo también estoy emocionado por vivir ese momento con Romeo en el escenario, que creo va a ser un momento histórico para la bachata". Hasta 12 fechas en las principales ciudades.

Los conciertos en España

Romeo Santos y Prince Royce actuarán el viernes 24 de julio en el estadio Ciutat de València con su gira europea conjunta Mejor Tarde Que Nunca. Este concierto se enmarcará dentro del ciclo Levante Fever Fest.

Ambos artistas, dos de los más influyentes de la bachata a nivel mundial, han publicado 'Mejor tarde que nunca', álbum que supone su reencuentro artístico y que ha sido recibido con gran expectación, destacan los organizadores. Lejos de una colaboración puntual, este proyecto se construye como un intercambio creativo en el que Santos y Royce combinan estilos, registros y sensibilidades, reflejando la evolución de la bachata desde una mirada actual y global.

La fuerza emocional del género, su capacidad para conectar con distintas generaciones y la química entre ambos artistas prometen una noche especialmente intensa para el público valenciano. El estadio ofrecerá "una experiencia a la altura" de una gira internacional que reúne a dos referentes absolutos de la música latina.

El Levante Fever Fest nace con el objetivo de reforzar la presencia de València en el mapa de los grandes eventos musicales del verano. Impulsado entre Levante UD, Rambleta y la promotora Territorio Musical, llenará de música el Ciutat de València durante verano con una programación diversa a base de rock, pop, música latina, urban y electrónica de artistas nacionales e internacionales que se anunciarán progresivamente.