Robbie Williams bate el récord de los Beatles con su último disco: “Lo es todo para mí”

Lo tenía entre ceja y ceja y finalmente lo ha conseguido. Robbie Williams ha conseguido con su último álbum, 'Britpop', su decimosexto número uno como solista en la lista oficial de ventas del Reino Unido, superando definitivamente el récord histórico de The Beatles. Ningún otro artista ha colocado más álbumes en lo más alto. Superar a los 'fab four' establece al ex Take That como la figura más consistente y duradera del pop británico, al menos en términos puramente numéricos.

Para Robbie Williams, el significado de este logro es profundamente personal. "Sí, lo deseo más que nada en mi carrera ahora mismo, claro que sí", reconocía poco antes de la publicación del disco. Desde sus inicios, su carrera ha estado marcada por la tensión entre ambición, inseguridad y una relación compleja con la herencia musical británica. Tras salir de Take That en los años noventa, pocos habrían pronosticado una trayectoria tan prolongada. Sin embargo, 'Britpop' demuestra que, tres décadas después de su debut en solitario, sigue siendo capaz de generar expectación, ventas y conversación pública en un mercado cada vez más fragmentado.

"Han hecho realidad mis sueños"

"'Britpop' es el disco que siempre quise hacer, y verlo convertirse en mi decimosexto álbum número 1 lo es todo para mí. Gracias a todos los fans que me han acompañado en todo momento. Han hecho realidad mis sueños", afirmaba Robbie en declaraciones a Official Charts. “Esto es absolutamente increíble. Siempre dije que mi éxito fue como estirar una banda elástica desde Stoke-on-Trent hasta la Luna. Bueno, creo que la banda elástica simplemente se alargó, y ahora orbita Venus (...) Es simplemente sensacional lo que pasó. Me siento como el Forrest Gump del pop", añadía en BBC News.

El contexto industrial hace que el logro sea aún más significativo. Hay que recordar que los Beatles dominaron las listas en un ecosistema musical mucho más concentrado, donde el consumo se organizaba en torno al álbum físico y la competencia era más limitada. Williams ha desarrollado la mayor parte de su carrera en entornos radicalmente distintos, atravesando la era del CD, la descarga digital y el streaming'. Que 'Britpop' haya alanzado el número uno en 2026 también implica superar la inercia de un mercado que penaliza a los discos de artistas consolidados frente a nuevas propuestas y formatos.

El factor Taylor

Hay que recordar que el cantante retrasó el lanzamiento de su decimotercer álbum de estudio para evitar que coincidiera con 'The Life Of A Showgirl' de Taylor Swift. “Todos fingimos que no se trata de Taylor Swift, pero sí lo es. La verdad es esta: quiero 16 álbumes número uno”, reconocía Williams, quien también contaba que ante la incertidumbre de que las sucesivas ediciones de lujo del álbum de Swift le impidieran copar las listas las semanas siguientes decidió aplazarlo hasta ahora, cuando había menos rivales potenciales.

En la clasificación de artistas con más números uno en álbumes de la historia del Reino Unido, por detrás de Williams y los cuatro de Liverpool quedan los Rolling Stones (14), Taylor Swift (14), Elvis Presley (13), Madonna (12) y Bruce Springsteen (12). En términos históricos, el récord no reescribe el lugar de los Beatles como piedra angular de la música moderna, pero sí matiza la idea de que hay logros intocables. La historia del pop no es un museo estático, sino un proceso dinámico en el que nuevos hitos dialogan con los anteriores. Y el que ha protagonizado Robbie Williams es una prueba más de es saludable vitalidad.

