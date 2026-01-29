Celia Molina Madrid, 29 ENE 2026 - 15:17h.

Desde este 30 de enero, la tienda 'Ojo con el duende', creada por Rosario Flores, albergará una exposición dedicada a su hermano

Alba Flores, sobre el estreno en cines de su documental sobre su padre, Antonio Flores: "Necesitaba el duelo siendo adulta"

El pasado mes de noviembre, Alba Flores estrenó el documental 'Flores para Antonio', una producción en la que ella misma da una visión personal e intimista sobre su padre, al que quería conocer tal y como era, "sin juzgarle". La muerte de Antonio se produjo el 30 de mayo de 1995, apenas 15 días después de que muriera su madre, la gran Lola Flores, a la que amaba profundamente. La autopsia reveló que el cantante falleció causa de un shock hipovolémico por sobredosis de barbitúricos que, popularmente, se asoció a la depresión que le había causado la muerte de La Faraona.

El documental que su hija ha querido hacer "ya de adulta" y "en forma de duelo" está lleno de fotografías y documentos gráficos inéditos que fueron tomados para la gran amiga y musa del artista, Marianne Nilsen, en cuyos carretes todavía quedan muchas imágenes que mostrar. En una reciente entrevista en Telecinco, la fotógrafa y confidente de la familia Flores se sigue considerando como una de las "mejores amigas" de Antonio - de hecho, cuando Lola murió, él estaba en casa de ella, en Marbella -, al que recuerda como un hombre "entrañable, auténtico, bueno" y, en definitiva, un "espíritu libre".

Del 30 de enero al 8 de Marzo

Marianne forma parte del documental y sus vídeos y fotografías, en las que Antonio sale con la pequeña Alba en escenas cotidianas, como tocando la guitarra o dándose un baño en la piscina, no han dejado indiferente a nadie. Por eso, tales imágenes (y otras inéditas) van a formar parte de la exposición que se inaugura este viernes 30 de enero en 'Ojo con el duende', la tienda de ropa Vintage, ubicada en la calle Martín de los Heros 66, de Madrid, que abrió Rosario Flores junto a la representante Mariola Orellana.

Hasta el 8 de marzo, este espacio, que promueve la venta circular y el lujo sostenible, estará decorado con fotografías que se tomaron dentro de El Lerele, la casa de Lolas Flores y donde queda plasmada la buena relación que mantenía toda la familia con Marianne . Todos los fans de los Flores que deseen disfrutar de estos documentos gráficos, podrán hacerlo de lunes a viernes, de 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:30h, y los sábados, de 11:00h a 14:00 horas.

La obra de Marianne Nilsen, natural de Noruega, sobre Antonio Flores ha sido portada de revistas tan importantes como 'Esquire' o 'Rolling Stone'. Tanto su obra fotográfica como sus pinturas han dado lugar a exposiciones en ciudades como Marbella, Barcelona o Madrid, lugar al que vuelve con sus fotos más personales. También fue la autora de las algunas portadas de los discos de Toma Ketama, Manolo Sanlucar y Carmen Linares o Remedios Amaya.

Según su extenso currículum, es una mujer que ha tenido el privilegio de vivir y ser amiga de grandes cantantes del flamenco español como Rosario Flores, Paco de Lucia, Antonio Carmona, Estrella Morente y muchos otros. Esta exposición sobre Antonio quiere desvelar la maravillosa y extraordinaria relación que ambos mantuvieron en los 11 años de amistad incondicional que les unieron.