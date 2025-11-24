'Flores para Antonio' llega a los cines de España este próximo viernes 28 de noviembre

La nueva vida de Alba Flores: cambio de hábitos, un homenaje a su padre y la relación con su madre

Compartir







El emotivo documental 'Flores para Antonio', en el que Alba Flores explora la vida de su padre, el cantante Antonio Flores, llegará a los cines este próximo 28 de noviembre.

Dirigido por Isaki Lacuesta y Elena Molina, este largometraje busca entender no solo quién era su progenitor, sino también la persona detrás del personaje y su forma de vivir y morir. Así lo cuenta la propia actriz en una entrevista con Informativos Telecinco e informa Rocío González en el vídeo.

La película primero fue presentada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde Alba confesó que este proyecto ha marcado un antes y un después en su vida.

A través de imágenes inéditas -vídeos caseros, fotografías, dibujos y grabaciones musicales-, la cinta reconstruye la figura de Antonio desde la mirada de quienes lo conocieron: la madre de Alba, Ana Villa, sus tías Rosario y Lolita, y artistas como Joaquín Sabina, Ariel Rot o Antonio Carmona.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Yo necesitaba tener un duelo siendo adulta", ha confesado la intérprete de 'La casa de papel' a este medio. Ella tenía tan solo ocho años cuando su padre perdió la vida, y ni siquiera pudo despedirse. "No fui al funeral porque había una liada de medios de comunicación... No sé qué habría sido más traumático"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Para Alba, este documental representa también una forma de sanar y reconciliarse con el pasado. En sus propias palabras, ella buscaba "querer a mi padre como era, no juzgarle y entenderle".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Fallecido en 1995, hace 30 años y cuando ella tenía apenas ocho años, la película reconstruye la vida, el legado y el sufrimiento de Antonio.

A través de esta cinta, la actriz de 'La casa de papel' también indaga en su propia identidad: hija de un padre al que apenas conoció, nieta de Lola Flores, sobrina de Rosario y Lolita Flores y 'heredera' de una de las sagas artísticas españolas más populares.

En este sentido, el documental no solo habla de su padre, sino del modo en que la familia ha afrontado su pérdida y ha convivido con ella.

Original de Movistar Plus+, producida por Flower Power Producciones, LACOproductora, Caballo Films, Boomerang TV y con la financiación del ICAA y la Comunidad de Madrid, es A Contracorriente Films quien distribuirá la película en los cines de España.