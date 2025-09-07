Alba Flores revela nuevas facetas sobre la vida y la obra de su padre en la película 'Flores para Antonio', que se estrena el 10 de octubre

Alba Flores era una niña cuando perdió a su padre, el músico y compositor Antonio Flores, hace ya más de tres décadas, aquel 30 de mayo de 1995. Apenas dos semanas antes, había muerto su abuela paterna y matriarca del clan, Lola Flores.

La actriz, que también ejerce de productora creativa de la cinta documental 'Flores para Antonio', se dispone a recuperar la voz y la historia de un artista cuyo legado perdura en el tiempo y sigue muy presente hoy en día en el panorama musical.

Para ello, entrevista a familiares y amigos, unos encuentros que se intercalan con canciones del homenajeado y con material inédito compuesto por vídeos caseros, fotografías, dibujos e imágenes de archivo.

"He buscado conocer a mi padre"

Alba Flores revela nuevas facetas sobre la vida y la obra de su progenitor junto a su madre, la productora teatral Ana Villa, sus tías, Lolita y Rosario Flores, y reconocidos artistas como Joaquín Sabina, Antonio Carmona, Ariel Rot o Silvia Pérez Cruz, entre otros.

La intérprete, en una entrevista con El País, afirma, sobre cómo vivió el fallecimiento de Antonio, que "casi no recuerdo nada de esos días. Tenía ocho años y tenían que protegerme, también de la prensa". Él apareció sin vida en la cabaña que se construyó junto a El Lerele, el chalé familiar ubicado en la urbanización madrileña de La Moraleja. Tenía 33 años.

Además, añade que "lo que he buscado con esta película es conocer a mi padre, que le sirva a mi familia y le haga bien. También quiero que le guste al público porque aún hay gente que me para por la calle hablándome de cómo le afectó la muerte de mi padre, de quien no había nada hecho en audiovisual".

Alba ha querido abordar de una manera clara el tema de las adicciones: "Viendo las entrevistas que dio, me di cuenta de que el límite para hablar de las drogas ya lo había puesto él y lo había puesto muy lejos. Hablaba sin tapujos y yo quería hacer lo mismo".

La madrileña, que el 27 de octubre cumple 39 años, destaca en la conversación con el citado diario que procede de una generación con muchos huérfanos de padres adictos. "Necesitamos relatarlo", resalta, pretendiendo deshacer un estigma social que califica de "injusto, clasista y racista".

Perteneciente a una de las sagas de artistas más destacas de este país, Alba Flores ha despuntado como actriz. Desde niña, su pasión fue el cine y pronto supo que deseaba contar historias.

Admite que cantar le impone, aunque los que le han escuchado dicen que tiene talento. "Sé quién soy y no dejo de pensar en el lugar desde el que hablo, pero me sigue costando entender a qué clase social pertenecemos los Flores", asegura.

El filme 'Flores para Antonio', dirigido por Isaki Lacuesta y Elena Molina, se estrena en las salas de cine el próximo 10 de octubre.