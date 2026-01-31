André Rieu ha actuado junto a la Orquesta Johann Strauss en Valencia en un concierto que no dejó indiferente a nadie

La velada incluyó sorpresas como la interpretación de la emblemática 'Macarena' junto a Los del Río

ValenciaAndré Rieu, junto a la Orquesta Johann Strauss, puso a bailar Valencia en un concierto que no dejó indiferente a nadie. La velada incluyó sorpresas, valses clásicos como 'El Danubio Azul', La Traviata, el himno de Valencia e incluso la emblemática 'Macarena' junto a Los del Río.

El reloj marcaba poco más de las ocho cuando la orquesta arrancó con 'Entrance of the Gladiators', mientras los músicos atravesaban la platea, dando inicio a un concierto de tres horas en las que sonó un repertorio variado.

Un espectáculo pensado para todos

El montaje incluyó iluminación, proyecciones y un sonido diseñado para optimizar la experiencia en el recinto. La propuesta buscó acercar la música clásica a un público amplio, incluidos los jóvenes, y logró un lleno absoluto.

El gran maestro neerlandés hizo sonar lo clásico en un escenario de vanguardia, y el Roig Arena, gracias a su acústica impecable y sus instalaciones de alto nivel, se consolida como un lugar ideal para conciertos de esta magnitud.

Un recinto a la altura del espectáculo

Cinco meses después de su primer concierto, el Roig Arena se ha convertido en un referente del ocio en España. Conciertos, eventos deportivos y una amplia oferta gastronómica hacen que cada visita sea una experiencia completa.

La inversión de 400 millones de euros en el proyecto no incluyó solo el espacio multiusos, sino también un colegio, un parque y un parking, generando un gran impacto en la ciudad de Valencia.

Con este concierto, la capital del Turia junto al emblemático pabellón demuestran una vez que son un referente a nivel mundial.