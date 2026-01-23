Este viernes 23 de enero comienza la preventa de los shows en España de la banda surcoreana más famosa del mundo

El grupo de K-pop BTS, anuncia su primera gira mundial tras cumplir el servicio militar obligatorio: Madrid será su única parada en España

El regreso de BTS ya es una realidad y la expectación no podría ser mayor. Tras cuatro años centrados en proyectos individuales y el cumplimiento del servicio militar obligatorio, los siete integrantes del grupo de K-pop más influyente del mundo lanzan un nuevo álbum, 'Arirang', y vuelven a reunirse sobre un escenario con una gira mundial sin precedentes.

España forma parte de ese regreso histórico y Madrid acogerá dos conciertos que prometen convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año.

Bangtan Sonyeondan -el nombre real de la banda- actuará los días 26 y 27 de junio de este año en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, un recinto elegido por su capacidad y por la magnitud de un espectáculo que se espera multitudinario.

Para el ARMY español, que durante años ha seguido al grupo desde la distancia, estas fechas suponen un hito muy esperado. Y es que BTS nunca ha pisado un escenario de España.

La venta de entradas está organizada en varias fases y ha generado intriga desde que se anunciaron los primeros detalles. Ticketmaster, la plataforma oficial, no publicó los precios hasta este pasado jueves 22 de enero, fecha en la que en un primer momento estaba prevista la preventa de las entradas. Una decisión que ha sido ampliamente criticada por el fandom no solo por el cambio 'in extremis' de la fecha de la preventa, sino también por no conocer los precios con mayor anticipación.

Los precios

Las entradas estándar oscilan entre los 79,50 euros y los 266,50 euros, en función de la ubicación dentro del estadio. A estas cantidades se suma un pequeño cargo de gestión por transacción.

Además, existen opciones VIP, con precios que van desde los 464,50 hasta los 561 euros, así como entradas Platinum, que alcanzan un máximo de 549 euros y cuyo precio puede variar según la demanda. Estos precios se mantendrán tanto en la preventa como en la venta general.

La preventa

Pero antes de la venta general, el grupo coreano ya había activado una preventa exclusiva para los miembros de su club de fans oficial. Esta preventa está dirigida a quienes cuenten con la ARMY Membership, una suscripción que se gestiona a través de la plataforma Weverse.

Para poder acceder, no basta con tener la membresía activa: era imprescindible haberse registrado previamente para la preventa dentro del plazo establecido -que terminó el pasado 19 de enero- y asegurarse de que el correo electrónico de Weverse coincida exactamente con el de la cuenta de Ticketmaster.

Este viernes 23 de enero comienza la preventa a las 14:00 horas, y es cuando los usuarios acceden primero a una sala de espera virtual y después a una cola de compra. En el momento de adquirir las entradas, se solicita el número de ARMY Membership como código de acceso.

Este sistema no garantiza la obtención de entradas, pero sí permite comprar antes de que se abra la venta al público general, prevista para este sábado a la misma hora.

Cómo conseguir entradas

Desde Ticketmaster han insistido en que es fundamental iniciar sesión con antelación y evitar el uso de múltiples dispositivos o pestañas, ya que el sistema puede bloquear la compra si detecta comportamientos automatizados.

También recomiendan tener preparada la información de pago para agilizar el proceso una vez se accede a la selección de la entrada.

La alta demanda ha provocado todo tipo de debate en torno a los precios y a la transparencia del proceso de venta. Aun así, todo apunta a que las entradas se agotarán en minutos, tanto en la preventa como en venta general. Algo que ya ha ocurrido con la preventa de otras ciudades como Londres, París, Los Ángeles o Múnich, entre otras.

No será hasta junio cuando Madrid sea testigo del regreso de Kim Namjoon (conocido como RM), Kim Seok-Jin (Jin), Min Yoongi (Suga), Jung Ho-Seok (J-Hope), Park Jimin, Kim Taehyung (V) y Jeon Jungkook. Y, para muchos fans, conseguir una entrada será formar parte de un momento que llevaba años esperando llegar.