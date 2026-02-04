Richard Gere revela con qué director deseaba trabajar y nunca pudo: “Me arrodillé y le supliqué”

Redacción Uppers 04 FEB 2026 - 10:40h.

"Simplemente me desprecia, como si fuera un mendigo de la calle”, ha asegurado el veterano actor de 76 años

Richard Gere y su hábito diario para estar en forma: "Antes de empezar, era una persona horrible"

Compartir







A lo largo de sus más de cinco décadas de carrera Richard Gere ha trabajado con algunos de los más prestigiosos directores de la historia. Desde Francis Ford Coppola a Terrence Malick, pasando por Paul Schrader o Rob Marshall, compaginando con acierto las producciones comerciales con el cine de autor. Sin embargo, a sus 76 años, el protagonista de 'Pretty Woman' tiene una espinita clavada que nunca ha podido sacarse. Hay un ilustre cineasta con el que siempre ha deseado trabajar pero con el que nunca ha podido hacer una película. Lo curioso es que no se trata de un Steven Spielberg, un Paul Thomas Anderson o un Christopher Nolan, sino alguien bastante más inesperado.

El director más deseado por Gere es el indio Shekhar Kapur, un cineasta que empezó a despuntar en los años 90 con 'La reina de los bandidos' y que se consolidó con 'Elizabeth', película que se llevó siete nominaciones al Óscar y que lanzó la carrera internacional de Cate Blanchett. En aquella época el protagonista de 'Oficial y caballero' atravesaba uno de sus momentos de mayor popularidad. Básicamente podía trabajar con quien quisiera y realmente hizo todo lo posible para ponerse a las órdenes de Kapur.

"Como un mendigo de la calle"

"Después de ver 'La reina de los bandidos', me arrodillé y le supliqué: 'Shekharji, por favor, haz una película conmigo'. Pero me ha estado ignorando. Simplemente me desprecia, como si fuera un mendigo de la calle”, ha confesado ahora en 'The Daily Eye'. Curiosamente, el cineasta indio sí quiso trabajar con Gere años después, en 2005, cuando preparaba un proyecto alrededor de la figura de Buda. El actor, conocido por su creencias budistas, formó parte del equipo que trabajó en la primera fase de desarrollo, pero desafortunadamente la producción no prosperó y finalmente se archivó.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Carreras dispares

Últimamente Gere se involucra en menos proyectos debido a que prioriza su vida familiar sobre su carrera cinematográfica. Aunque no está retirado, elige sus películas de forma selectiva. Por su parte, Kapur nunca volvió a alcanzar el éxito de 'Elizabeth' aunque mantuvo cierto estatus con 'Las cuatro plumas', protagonizada por Heath Ledger y Kate Hudson', la secuela 'Elizabeth: La edad de oro', de nuevo con Blanchett. Después su carrera se volvió bastante irrelevante, con proyectos ignorados tanto por la crítica como por el público. Lo último que sabe es que planea una secuela de una de sus primeras películas, 'Masoom', de 1983. No parece que sus caminos vayan a cruzarse en el futuro, pero en esta industria nunca se sabe.