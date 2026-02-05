El cantante zaragozano cerrará su gira “Nuevas Mutaciones Tour” con un concierto-fiesta el 12 de diciembre en Zaragoza

Bunbury lanza una nueva canción sobre mirar al futuro con optimismo: "He sobrevivido al exceso como un emperador"

Compartir







El cantante zaragozano, Enrique Bunbury, ha anunciado una nueva gira internacional para 2026, un tour de 16 conciertos que lo llevará por América, Estados Unidos y España antes de culminar en Zaragoza. El músico regresa a los escenarios con una propuesta renovada, una banda ampliada y un repertorio que revisará distintas etapas de su carrera.

El anuncio ha llegado acompañado de la confirmación de su próximo disco, De un siglo anterior, pero el gran titular para los seguidores es el regreso a los escenarios con una gira extensa y ambiciosa. El tour, titulado “Nuevas Mutaciones Tour”, combinará clásicos de su repertorio con nuevas lecturas y una banda de diez músicos que promete un sonido potente y variado, según informa el diario Heraldo.

Todas las fechas y escenarios de “Nuevas Mutaciones Tour”

La gira arranca en América Latina, continúa por Estados Unidos y culmina en España. Estas son las citas a tener en cuenta:

América Latina

Puebla (México) – 10 de octubre

– 10 de octubre Ciudad de México – 12 y 15 de octubre

– 12 y 15 de octubre Guadalajara (México) – 21 de octubre

– 21 de octubre San José (Costa Rica) – 26 de octubre

– 26 de octubre Bogotá (Colombia) – 29 de octubre

– 29 de octubre Buenos Aires (Argentina) – 4 de noviembre

– 4 de noviembre Lima (Perú) – 7 de noviembre

– 7 de noviembre Santiago de Chile (Chile) – 9 de noviembre

Estados Unidos

Nueva York – 12 y 14 de noviembre

– 12 y 14 de noviembre Highland – 17 de noviembre

– 17 de noviembre Los Ángeles – 21 de noviembre

España

Madrid – 4 de diciembre

– 4 de diciembre Valencia – 7 de diciembre

– 7 de diciembre Zaragoza – 12 de diciembre (concierto final y fiesta de clausura)

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Al frente de una amplia banda de 10 músicos, Bunbury revisará su cancionero con nuevas lecturas y sorpresas. No se ha publicado un repertorio cerrado, pero el propio artista adelanta que será un recorrido amplio por distintas etapas de su carrera, apoyado en una banda numerosa y versátil en la que destacan intérpretes como: Robert Castellanos, Ana Belén Estaje, Ramón Gacías, Javier García-Vega, Luismi Huracán, Jordi Mena, José Miguel Pérez Sagaste, Jorge “Rebe” Rebenaque y Álvaro Suite.