La inolvidable lección que le dio Robin Williams a Ethan Hawke: "Es algo que no puedes olvidar"

Ethan Hawke ha recordado la inolvidable lección que le dio Robin Williams en el rodaje de 'La sociedad de los poetas muertos'

'La sociedad de los poetas muertos' es una de las películas de culto que, después de 36 años de su estreno, sigue siendo recordada por muchos de sus seguidores. Un largometraje dirigido por Peter Weir que estuvo nominada a cuatro premios Oscar y que logró una de las estatuillas. Una comedia dramática con la que gran parte de su reparto, entre los que destacan Robin Williams y Ethan Hawke, se ganaron las críticas de los expertos y del público.

Precisamente, ha sido Ethan Hawke el que ha querido contar en su última entrevista algunos de los detalles que no se conocían del rodaje de 'La sociedad de los poetas muertos'. En su última charla con 'Vanity Fair', el actor ha recordado cómo fue grabar esta película, cómo fue someterse a las directrices de Peter Weir y compartir escenas y guion con Robin Williams.

El trabajo de Robin Williams en 'La sociedad de los poetas muertos'

En plena promoción de su película 'Black Phone 2', Ethan Hawke ha querido tener unas palabras hacia Robin Williams y recordar cómo era trabajar con este actor que hasta entonces era un genio de la comedia, pero que todavía no había experimentado a fondo el género del drama.

"Era algo nuevo para él. Y ver aquella relación, en el mismo sitio (yo estaba metro y medio de distancia mientras ellos hablaban de interpretación), es algo que no puedes olvidar", recuerda Ethan Hawke sobre Robin Williams.

Una de las facetas que más sorprendió a Ethan Hawke sobre Robin Williams en las largas jornadas de rodaje que compartieron era la capacidad y la calidad que tenía su compañero para improvisar: "No repetía lo que estaba en el guion, y yo no sabía que eso se pudiera hacer. Si tenía una idea, la llevaba a cabo. No pedía permiso. Y aquella fue una nueva puerta que se abrió en mi cerebro, que se podían hacer cosas así".

La improvisación y el carisma de el intérprete dejaron completamente sorprendido al casting de la película. Unas cualidades que también sorprendieron al director de 'La sociedad de los poetas muertos' que permitió esta improvisación en el set de rodaje.

"A Peter le gustaban (las improvisaciones de Williams) siempre que lográsemos los objetivos que marcaba el guion. Tenían una forma de trabajar muy diferente, pero no se juzgaban ni se enfrentaban entre sí. Trabajaban juntos. Eso es emocionante; ahí es donde se aprecia el verdadero potencial de una gran colaboración. No tienes que ser igual, pero tampoco tienes que odiar a alguien por ser diferente. Y, así, la imaginación colectiva puede volverse muy, muy poderosa, porque la película se hace más grande. En vez del punto de vista de una sola persona, contiene muchos".

36 años después del estreno de 'La sociedad de los poetas muertos', Ethan Hawke recuerda con cariño la película y las jornadas de rodaje que protagonizó con sus compñeros y, en especial, con Robin Williams.

Por eso, el actor ha querido destacar en su última entrevista que "la imaginación compartida puede volverse muy poderosa, porque la película trasciende el punto de vista de una sola persona. Contiene múltiples perspectivas".