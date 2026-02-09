La web de Informativos Telecinco ha estado presente en la 'watch party' oficial de la NFL en Madrid

Bad Bunny se adueña de la Super Bowl bailando salsa con Lady Gaga y reivindica una América más allá de Estados Unidos

Madrid ha amanecido con resaca de Super Bowl sin haber viajado a Estados Unidos. La auténtica 'watch party' oficial de la NFL lo ha conseguido en la noche de este pasado domingo, 8 de febrero. Y lo ha hecho a su manera: cuidando cada detalle, mezclando tecnología, cultura pop y una puesta en escena que parecía más un estreno de Hollywood que una simple retransmisión deportiva. La web de Informativos Telecinco no ha querido perdérselo.

El Teatro Eslava se ha mimetizado con el ambiente americano inundando la sala con pantallas gigantes, música sonando de fondo y esa sensación de que estabas a punto de vivir "algo especial", aunque no fueras el mayor fan del fútbol americano. Porque el espectáculo era el protagonista.

Desde primeras horas de la noche, el ambiente ya anticipaba que no iba a ser una proyección cualquiera. El teatro se ha llenado hasta la bandera con aficionados luciendo camisetas, sudaderas, chaquetas y gorras de los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

La propuesta, bajo el patrocinio de Apple Music, ha incluido un sinfín de sorpresas. Ha arrancado con un show aéreo en el que dos bailarinas han descendido y bailado suspendidas sobre una lámpara de perlas, mientras de fondo sonaba una canción que no habían escogido al azar: 'NUEVAYoL' de Bad Bunny.

Antes de que comenzara oficialmente la Super Bowl, el escenario ha recibido a Abraham Mateo, que ha sido uno de los grandes reclamos de la noche.

El artista ha interpretado algunos de sus temas más conocidos, como 'Maníaca' o 'Quiero decirte'. Su actuación ha servido como antesala perfecta para el partido.

El evento también ha contado con dinámicas y sorteos que han animado al público incluso antes del inicio del partido. Entre los premios, se han repartido artículos firmados por jugadores de la NFL.

La experiencia se ha completado con varios 'photocalls' repartidos por el recinto, donde los fans han podido inmortalizar la noche luciendo los colores de sus equipos. Además, una charanga ha recorrido distintas zonas del teatro.

Pasadas las 00:30 horas, y ya con el inicio del encuentro, la sala se ha puesto en pie, expectante. Cada 'touchdown' ha sido celebrado como si se estuviera en el propio estadio: abrazos, gritos al unísono y aplausos.

Con el descanso del medio tiempo ha llegado uno de los momentos que tanto se había hecho esperar: el Apple Music Halftime Show, con Bad Bunny a la cabeza.

El show se ha vivido como si se estuviera en el mismo estadio. Luces, sonido impecable y una realización que hacían olvidar los miles de kilómetros de distancia entre el Levi's Stadium, en Santa Clara, California, y el teatro madrileño. Todos los allí presentes lucían la misma cara: la de estar disfrutando al máximo.

El partido ha terminado cerca de las 5:00 horas, con la victoria aplastante de los Seattle Seahawks, y la gente ha empezado a salir del local con la sensación de haber estado dentro del mismísimo campo. Y es que esta noche madrileña se ha sentido un poco más americana y más 'disfrutona'. Seguro que no será la última vez.