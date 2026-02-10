Guitarras con historia en venta: subastan las icónicas de Kurt Cobain, Beatles y Pink Floyd

Redacción Uppers 10 FEB 2026 - 11:24h.

El lote de instrumentos y objetos históricos del rock pertenece al coleccionista estadounidense Jim Irsay

La guitarra que Kurt Cobain tocó en el icónico 'Unplugged' de Nirvana tiene nuevo hogar

Cuando guitarras, bajos o baterías salen a subasta no hablamos de frías reliquias de museo, sino de objetos que estuvieron en escenarios reales, en estudios llenos de humo y en manos de músicos que cambiaron la forma de entender el rock. Lo que cambia de manos en estos casos no son meros instrumentos, sino un pedazo de historia.

La recopilación de 'santos griales' musicales del coleccionista estadounidense Jim Irsay, fallecido en 2025 a los 65 años, se formó a base de obsesión, paciencia y pasión, y ahora parte de ella se abre al público en una subasta el próximo mes en Los Ángeles, según ha informado Christie's.

El conjunto de cerca de 350 instrumentos y objetos históricos incluye guitarras, baterías, manuscritos y recuerdos asociados a nombres como Kurt Cobain, The Beatles, David Gilmour, Jerry Garcia y Eric Clapton.

La guitarra de la Generación X

Entre lo más destacado del lote se encuentra la Fender Mustang de 1966 que Kurt Cobain utilizó en 'Smells Like Teen Spirit', la canción más importante del grunge y de la cultura alternativa de los años 90. El instrumento podría alcanzar un valor de hasta cinco millones de dólares, según los especialistas, lo que la convertiría en una de las guitarras más caras jamás subastadas.

El bombo de Ringo

La colección también incluye piezas clave de la historia de los Beatles, como el bombo con el logo de la banda que marcó su irrupción en EEUU durante su histórica presentación en The Ed Sullivan Show el 9 de febrero de 1964, vista por unos 73 millones de espectadores.

A eso hay que sumarle bocetos originales y a mano de 'Hey Jude', cinco guitarras que pertenecieron a John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, el primer set de batería de Ringo Starr y el piano en el que se compusieron varias canciones de 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'.

"Es justo decir que esta colección de instrumentos de los Beatles es la más importante reunida por alguien que no fue miembro de la banda”, ha explicado Amelia Walker, directora en Londres de Colecciones privadas e Icónicas de Christie's. Se estima que la batería de Ringo podría alcanzar los dos millones de dólares, mientras que las guitarras se ubicarían en torno al millón de dólares cada una.

En el catálogo también destacan la mítica Black Strat de David Gilmour, la Gibson SG de 1964 de Clapton, un piano de Elton John, el saxofón de John Coltrane, una trompeta de Miles Davis y la guitarra 'Tiger' de Jerry Garcia, de The Grateful Dead, esta última estimada un millón de dólares y considerada por el tasador Simeon Lipman “como el piano de Mozart” por su importancia histórica.

Irsay pasó décadas reuniendo piezas históricas con meticuloso cuidado y aprecio por su significado cultural, pero en vez de mantener la colección privada solía compartir estos tesoros con el público mediante exposiciones y eventos. La decisión de su familia de subasta gran parte de la colección, conservando algunos objetos para el legado familiar, presenta una oportunidad única de adquirir piezas que han formado parte de la identidad colectiva.