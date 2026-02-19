'Days of Ash', el nuevo EP de la mítica banda irlandesa, está formado por "canciones de rebeldía y consternación"

"Nadie necesita un nuevo álbum de U2 a menos que sea extraordinario", decía meses atrás Bono en el programa de Jimmy Kimmel. Pues bien, la banda irlandesa por fin tiene entre manos música que cree que merece ser escuchada. No ocurría desde el ya lejano 'Songs of Experience' (2017), y por eso 'Days of Ash', EP publicado por sorpresa este Miércoles de Ceniza, es todo un acontecimiento para aquella generación que creció bajo la sombra humanista de 'The Joshua Tree'.

En realidad se trata de una colección de seis temas que funciona como anticipo del álbum que tienen planeado lanzar a finales de 2026. Pero estas canciones salen ahora porque, según Bono, no podían esperar. "Estaban impacientes por salir al mundo. Son canciones de rebeldía y consternación, de lamento", explica el carismático vocalista en la nota promocional.

Rock y compromiso

U2 siempre, desde sus imperiales años 80, fue una banda comprometida con cualquier causa justa, con su mítica bandera blanca ondeando al viento. Por eso sorprendía el discreto perfil bajo que había adoptado precisamente en estos tiempos turbulentos. En ese sentido 'Days of Ash' es un regreso a su esencia, una respuesta a los acontecimientos actuales en EEUU, Gaza, Irán o Ucrania, inspirada en las historias de muchas personas extraordinarias y valientes que luchan en primera línea por la libertad.

"A pesar de toda la atrocidad que vemos normalizada a diario en nuestras pequeñas pantallas, no hay nada normal en estos tiempos locos y enloquecedores, y tenemos que plantarles cara antes de poder volver a tener fe en el futuro. Y los unos en los otros", se explaya un Bono más reconocible.

Cuatro de los seis temas tratan sobre personas -una madre, un padre, una adolescente- cuyas vidas fueron brutalmente truncadas. Y otro tiene como protagonista a un soldado que preferiría estar cantando pero que está dispuesto a morir por la libertad de su país.

'Days of Ash', tema a tema

‘American Obituary’, el tema de apertura, habla del suceso que el mundo presenció en Minneapolis, Minnesota, el 7 de enero de 2026, cuando Renée Nicole Macklin Good, una idealista madre de tres hijos, fue asesinada a quemarropa mientras ejercía su derecho a manifestarse pacíficamente, un derecho protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU. El gobierno la etiquetó como “terrorista nacional”, una acusación que sigue sin haberse rectificado ni investigado como corresponde.

‘The Tears Of Things’ reflexiona sobre cómo vivir con humanidad en medio de la violencia, el caos y la brutalidad global. La canción imagina un diálogo entre el David de Miguel Ángel y su creador, en el que el joven rechaza la idea de tener que convertirse en Goliat para derrotarlo. El título está tomado de un libro del fraile franciscano Richard Rohr.

'Song of the Future' rinde homenaje a Sarina Esmailzadejh, una joven de 16 años que murió en Irán tras ser arrestada durante las protestas del movimiento 'Woman, Life, Freedom' contra la represión estatal. Sarina falleció a causa de los golpes recibidos, aunque el régimen afirmó que se había suicidado. Bono y la banda usan su historia como símbolo de la lucha por la dignidad y la libertad en contextos represivos, convirtiéndola en un canto luminoso.

'Wildpeace' es un poema del poeta israelí Yehuda Amichai, recitado por la artista nigeriana Adeola con música de la banda y Jacknife Lee. La ambientación subraya el deseo de paz auténtica en medio de conflictos prolongados.

'One Life at a Time' está dedicada a Awdah Hathaleen, un activista no violento y maestro palestino de la franja de Gaza asesinado por un colono israelí en julio de 2025. La frase "one life at a time" proviene de un cineasta amigo de Hathaleen para referirse a cómo los palestinos están siendo borrados "una vida tras otra", y U2 la transforma en una mensaje de esperanza y lucha por la justicia.

'Yours Eternally' surge de la experiencia de Bono y The Edge tocando en una estación de metro de Kiev durante la invasión rusa, y de su amistad con el músico ucraniano-soldado Taras Topolia, que participa en los coros. La letra está concebida como una carta desde el frente de guerra, mezclando ternura, humor y determinación. Ed Sheeran colabora vocalmente en el tema, que estará acompañado por un cortometraje documental centrado en soldados ucranianos en la línea e batalla.

"Las canciones de 'Days of Ash' son muy diferentes en cuanto a estilo y temática a las que incluiremos en nuestro álbum a finales de año", advierte Bono, un recordatorio de que la maquinaria de la que fue la banda más grande del mundo durante décadas definitivamente vuelve a ponerse en marcha.