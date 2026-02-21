'Yellow Letters' del turco-alemán İlker Çatak, Oso de Oro a mejor película de la Berlinale

İlker Çatak ha recalcado que los cineastas no deben de luchar entre ellos porque la amenaza está fuera

El truco de Jorge Blass que hace aparecer a María Casado en el escenario de la gala de los Premios Iris

Compartir







La película Yellow Letters, del cineasta turco-alemán İlker Çatak ha recibido este sábado el Oso de Oro a la mejor película de la 76ª edición de la Berlinale. Esta obra habla sobre la represión y la censura contra artistas que se practica en Turquía, pero que podría pasar en cualquier parte del mundo.

Çatak ha asegurado -durante su intervención- que había escrito un discurso político, pero que mejor se lo dedicaba a los “héroes” que habían hecho posible la película. Así, ha recalcado que los cineastas no deben de luchar entre ellos porque "la amenaza está fuera, es la derecha que llega al poder".

PUEDE INTERESARTE Los premios de la Fundación Alejandro Echevarría ensalzan la lucha contra la desinformación

La Berlinale ha estado marcada por el genocidio en Palestina. La negativa del certamen a condenarlo desde hace tres años y las palabras del presidente del jurado, Wim Wenders, asegurando el primer día de festival que el cine debe “mantenerse al margen de la política”, han generado más tensión en esta edición marcada por la polémica.

Desde Sandra Hüller hasta el discurso del cineasta palestino-sirio Abdallah Alkhatib

El también turco Emin Alper se ha llevado el Oso de Plata Gran Premio del Jurado por Kurtuluş. y el británico Grant Gee ha recogido el Oso de Plata al mejor director por Everybody Digs Bill Evans, sobre el legendario pianista de jazz.

PUEDE INTERESARTE La alfombra roja de los Premios Gaudí 2026, en imágenes

La actriz alemana Sandra Hüller ganó este sábado el Oso de Plata a la mejor interpretación en el Festival de Cine de Berlín por su papel en "Rose", de Markus Schleinzer. Los británicos Tom Courtenay y Anna Calder-Marshall se han llevado el Oso de Plata a la mejor interpretación de reparto por Queen at Sea, de Lance Hammer, película que también ha sido premiada con el Oso de Plata Premio del Jurado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El cineasta palestino-sirio Abdallah Alkhatib, que ha ganado el premio a la mejor Ópera Prima con Chronicles From the Siege, ha aprovechado su discurso para hablar de política al dirigirse al Gobierno alemán para acusarlo de ser "cómplice del genocidio por parte de Israel".

"Estoy feliz de estar aquí para recibir un premio, ya saben, pero soy palestino, así que tengo que aprovechar este momento para hablar de Palestina", ha asegurado. El director ha reconocido que estuvo bajo mucha presión "participar en la Berlinale por una sola razón": "Estar aquí y decir que Palestina será libre y que algún día tendremos un gran festival de cine en el corazón de Gaza, en el corazón de otras ciudades palestinas".