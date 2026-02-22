A sus 11 años, Matthew Demeritt fue una de las tres personas que interpretó a ET en la pantalla

Con sus manos, el intérprete movía los pies de ET con su inolvidable tambaleo y un peso adicional de 18 kilos

'ET' es una de las películas más icónicas de todo Hollywood. Un largometraje que marcó por completo a toda la generación EGB y ochentera. Más de 40 años después de su estreno, ahora se ha conocido quién se escondía bajo el traje del extraterrestre más querido por todos.

El recuerdo, claro está, es el de ET haciendo volar a toda una pandilla en sus bicicletas. Pero más allá de la magia del cine hace 44 años, en el mundo real se encuentra la historia menos contada de esa película que marcaba a más de una generación.

La historia de Matthew Demeritt, uno de los actores que dio vida a ET

Es la de Matthew Demeritt, que a sus 55 años recuerda para 'Paris Match' el rodaje de su vida. El que le enseñó, cuando era un niño, a entender que su diferencia, la de nacer sin piernas, podía ser una fortaleza.

Matthew, con 11 años, fue una de las tres personas que interpretó al alienígena más entrañable en las escenas en las que, más allá de la mecánica avanzada de la época, el movimiento natural se hacía indispensable.

Con sus manos, para acompañar a Elliot, movía los pies de ET con su inolvidable tambaleo y un peso adicional de 18 kilos. Todo un desafío en un cine muy diferente, sin regular en muchas cosas que, ahora, parecen obvias y que, también, le invisibilizó en los créditos para mantener el misterio de su presencia durante décadas.

Por eso, no se le incluyó entre el reparto y sí mencionado en los efectos especiales. Algo que el propio Steven Spielberg, el director, trató de corregir en el 40 aniversario con su presencia en la alfombra roja.

Para ser un ejemplo, como siempre demostró el propio Matthew, para todos los niños con una discapacidad.