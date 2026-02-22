María Hervás ha recalcado la distinción que existe entre los actores y los creadores de contenido en su entrevista con 'El Español'

Según recalca ella misma, existe una "enorme diferencia" entre las actrices y las influencers. "Yo no soy una marca"

Compartir







María Hervás es una de las actrices que más está dando que hablar en los últimos años. Sus impecables papeles en ficciones y comedias españolas como 'Paquita Salas', 'Machos Alfa' o 'La que se avecina' le han posicionado en una de las artistas del momento.

La actriz madrileña de 38 años no solo ha trabajado en series de televisión, también ha participado en obras de teatro y en largometrajes. Y es que, sumando a sus apariciones en las ficciones y comedias españolas más seguidas por el público, sus trabajos sobre las tablas y al frente de grandes películas también han hecho que su nombre vaya ganando popularidad poco a poco entre el público y la crítica.

"Yo no soy una marca", la firme posición de María Hervás

Precisamente, ha sido este domingo 22 de febrero cuando 'Magas', el suplemento de el periódico 'El Español', ha publicado una entrevista con la actriz en la que han llamado especialmente la atención las declaraciones de María Hervás en las que quiere diferenciar bastante bien la profesión de actriz de la de influencer.

Según recalca ella misma, existe una "enorme diferencia" entre las actrices y las influencers. "Yo no soy una marca". En su charla con el periódico, la intérprete asegura que "las influencers ganan más dinero que las actrices".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin querer desprestigiar la profesión de 'influencer'o de creador de contenido, María Hervás deja claro que ella se dedica a ser actriz y que el mundo de las marcas y de la creación de contenido, por el momento, no es su espacio ni su sitio: "Yo estudié Arte Dramático porque soy una apasionada del cine, del teatro y de contar historias".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Creo muchísimo en el poder modificador de contar historias. No menosprecio a nadie, pero ya basta de mezclar los trabajos. No es lo mismo generar contenido que dedicarte a contar historias como artista. Eso es así", con estas palabras María Hervás defiende el trabajo de los actores y actrices que se forman y que trabajan como artistas.

María Hervás: "Mi cuenta bancaria es diez veces inferior a la que tendría si fuera influencer"

A su vez, la protagonista de 'Machos Alfa' también marca la diferencia entre los sueldos de los creadores de contenido y el dinero que ganan los actores y actrices por sus trabajos: "No está mal pagado, pero no tiene nada que ver con esos sueldos de la publicidad".

Por último, María Hervás reflexiona en su entrevista con 'El Español' que, a pesar de que su "cuenta bancaria es diez veces inferior a la que tendría si fuera influencer", ella se considera artista y no creadora de contenido: "A mí no me perturba ni me agrede porque mi felicidad está en irme a la cama satisfecha con el trabajo que he hecho: una secuencia, un texto, preparar un personaje. A mí me nutre eso".