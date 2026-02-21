El entorno de Eric Dane, actor de 'Euphoria' y 'Anatomía de Grey', recauda fondos para cubrir las "necesidades futuras" de las hijas del intérprete

La emotiva despedida de Patrick Dempsey, actor de 'Anatomía de Grey', a Eric Dane tras su muerte: "El mundo era un lugar mejor gracias a ti"

Compartir







El actor estadounidense Eric Dane, reconocido por participar en las series de televisión 'Embrujadas', 'Anatomía de Grey' o 'Euphoria', murió este jueves a los 53 años tras librar una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica. Dane ha muerto casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares.

PUEDE INTERESARTE La última decisión de Eric Dane sobre su mujer y sus hijas para facilitar su herencia

Su familia confirmó el fallecimiento a través de un comunicado en el que señaló que el actor murió rodeado de sus seres queridos tras "una valiente batalla" contra la enfermedad. Tras conocerse la triste noticia, sus allegados han abierto una recaudación de fondos a través de la página web GoFundMe en la que piden donativos que irán destinos a cubrir los gastos médicos acumulados por el actor y, también, para ayudar a la crianza de las hijas de Eric Dane.

La recaudación de fondos

"Con profunda tristeza compartimos la pérdida de Eric Dane tras una ardua batalla contra la ELA, dejando atrás a su devota esposa, Rebecca, y a sus dos hijas adolescentes, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida", comienzan escribiendo sus allegados en la recaudación de fondos que han compartido.

Justo después de comunicar la noticia del fallecimiento, los creadores de esta iniciativa explican cuál fue la situación del actor tras conocer que padecía ELA: "Tras su diagnóstico, Eric se convirtió en un apasionado portavoz de la comunidad de ELA, utilizando su voz y plataforma para defender a otros pacientes y promover una mayor concienciación. Incluso cuando su propia salud se deterioró, mantuvo su firme compromiso de ayudar a otros que enfrentan la misma enfermedad devastadora. A medida que su enfermedad avanzaba mucho más rápido de lo que nadie podría haber imaginado, los amigos de Eric se unieron para crear este GoFundMe para apoyar a sus hijas y sus necesidades futuras".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por eso, los allegados de Eric Dane han pedido ayuda a todo aquel que quiera echar una mano a la familia del actor: "Cualquier contribución, sin importar la cantidad, ayudará a brindar estabilidad durante este momento increíblemente difícil y en el futuro a las maravillosas hijas de Eric".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En tan solo unas horas, la recaudación de fondos publicada en GoFundMe ha logrado recaudar 187.379 dólares que irán destinados a los gastos médicos acumulados por el actor y, también, a las hijas del intérprete fallecido.

La última entrevista de Eric Dane

Tras conocerse la noticia, Netflix lanzaba la última entrevista que concedió el actor estadounidense Eric Dane en la que se dirige a sus hijas, les aconseja y les pide "que aprecien el presente". La entrevista forma parte de la serie documental de Netflix ‘Famous Last Words’ (‘Últimas palabras célebres’) que el artista, que también obtuvo el reconocimiento del público por la serie ‘Euphoria’, aceptó grabar ya que solo se emitiría después de su muerte.

La entrevista fue grabada en noviembre de 2025 y en ella se ve al actor con dificultades de movilidad y también en el habla. En la conversación, según informa la plataforma en su cuenta de X, el actor habló abiertamente de su lucha contra la ELA, de sus problemas con la adicción y de su matrimonio con Rebecca Gayheart, con quien estuvo casado desde 2004 hasta 2018 y con quien tuvo a sus dos hijas, Billie y Georgia.

"Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí, y puedo decir que nunca he vuelto a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca", asegura Dane.

El intérprete se sincera ante la cámara y se describe como "solitario, resiliente, sensible, empático y buen padre", y reconoce que era un hombre feliz.

Su amor por la profesión

A sus hijas les dirige las últimas palabras de la entrevista: "Billie y Georgia, estas palabras son para vosotras. Lo intenté, tropecé a veces pero lo intenté. En general lo pasamos genial, ¿no?"

Les aconseja que vivan "ahora, justo ahora". "Durante años he estado perdido en mi cabeza durante largos períodos de tiempo, revolcándome en la autocompasión, la vergüenza y la duda. Así que tenéis que vivir el ahora. El presente es todo. Apreciad cada momento".