Los Chunguitos vuelven a los escenarios con Manuel Salazar: los motivos de su separación y su relación actual

Los hermanos José y Juan Salazar, junto a su primo, regresan con su gira 'El reencuentro 50+1', que arrancará este próximo 19 de febrero

En noviembre de 2021, el conjunto anunció su separación profesional tras décadas de carrera

Compartir







Después de varios años de ausencia musical, Los Chunguitos vuelven a los escenarios este 2026 con una gira muy especial que promete celebrar sus más de cinco décadas de trayectoria musical. El histórico grupo de rumba flamenca, que saltó a la fama en los años 70 y 80 con temas que ya forman parte de la cultura española como 'Dame veneno' o 'Ay qué dolor', se prepara para un reencuentro que ha generado expectación entre sus seguidores más fieles y ha reabierto viejas heridas.

El tour, bautizado como 'El reencuentro 50+1', arrancará este próximo 19 de febrero en la emblemática Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, y recorrerá varios escenarios de España durante los próximos meses de la mano de Manuel Salazar.

De este modo, el regreso de Juan y José Salazar se ha convertido en una de las noticias musicales más comentadas del año, y no sólo por la agenda de conciertos, sino por lo que representa: la reconciliación pública entre los integrantes.

El grupo, su separación y qué motivó la ruptura

Integrado por los hermanos Enrique, Juan y José Salazar, el grupo alcanzó la fama hace más de cuarenta años, y estando en la cúspide musical, llegó la tragedia. En 1982, Enrique, fundador, vocalista y compositor clave del grupo, falleció a los 25 años a causa de un cáncer de garganta. Su muerte supuso un duro golpe para la banda, que tras un tiempo alejada de la música, decidió incorporar a su primo Manuel, también conocido como Jere.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con Jere en la formación, Los Chunguitos siguieron juntos durante décadas. En 2006 la banda tomó un nuevo rumbo y se presentó como el dúo Hermanos Salazar cuando Manuel dejó temporalmente el grupo.

Durante 45 años compartiendo escenarios, los hermanos se consolidaron como una de las formaciones más icónicas en España. Pero en noviembre de 2021, el conjunto anunció su separación profesional tras décadas de carrera. Ese anuncio, hecho por José Salazar, dejaba claro que el núcleo principal -los hermanos José y Juan Salazar- decidiría emprender carreras en solitario, aunque insistían en que no existía un conflicto personal entre ellos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

José afirmó entonces que "son cosas que pasan en la vida" y que la decisión respondía a motivos personales y profesionales más que a disputas. A pesar de ello, trascendió que algunos problemas económicos y el desgaste de tantos años juntos pudieron haber influido en la decisión. El asunto llegó a los juzgados.

Por aquel entonces, las diferencias parecían irreconciliables. Sobre todo después de que Juan decidiera participar motu proprio en un acto de Vox al que José nunca hubiera asistido, ya que se mantenía alejado del mundo de la política.

La relación actual

Ahora, lo más significativo de este regreso es la incorporación de Manuel Salazar al proyecto junto a Juan y José, recreando esa formación clásica que acompañó gran parte de la historia del grupo, presentándose así como un borrón y cuenta nueva para dejar atrás los desencuentros y centrarse en la música que siempre los unió.

Los tres artistas han querido dejar el pasado atrás y poner el foco en el presente. José, conocido como 'El Taíno', aseveraba días atrás a 'La Razón' que "este reencuentro es muy bonito y estamos muy felices y orgullosos por ello".

Por su parte, Jere comentaba: "Era el momento de juntarnos los tres con verdaderas ganas, con amor y con mucha alegría y mucho ánimo para cantarle a nuestro público, a nuestra gente, que nos lleva siguiendo toda la vida. Creo sinceramente que es un momento precioso". Comentarios que Juan, conocido como 'Machote', los secundó: "Lo que hemos hecho ahora mismo ha sido lo mejor que hemos hecho en la vida, juntarnos los tres después de tantos años. Estamos muy contentos".

De este modo, volver a ver juntos a los tres Salazar sobre el escenario supone todo un antes y un después en su historia, evidenciando que su relación actual ya es más cercana y que han "enterrado las rencillas bajo tierra". "Todo el mundo que se lleva mal se deben volver a juntar y perdonar, porque la vida es para perdonar y seguir adelante", recalcaba al citado medio Manuel. Será este próximo jueves cuando la banda haga, de nuevo, historia.