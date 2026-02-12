Pablo Alborán presenta una de sus giras más ambiciosas 'Global Tour KM0', con más de 60 conciertos por delante

Danny Ocean triunfa en Madrid con dos sold outs en el Movistar Arena

Compartir







Pablo Alborán ha presentado presentar, tras el reciente lanzamiento de su nuevo disco, 'KM0', la gira más ambiciosa de su carrera: 'Global Tour KM0', que consolida su madurez artística y sonora, que arrancará en mayo y con la que recorrerá las principales ciudades de España y países de Centroamérica, Estados Unidos y Europa en los próximos meses. Informa en el vídeo Rocío González.

Le esperan dos años de conciertos por varios países del mundo. El cantante malagueño inicia una de sus giras más importantes. Informativos Telecinco ha podido hablar con él para saber un poco más de esta gira tan especial de su carrera.

PUEDE INTERESARTE Rosalía aparece por sorpresa en el concierto Manifest x Palestina en el Palau de Sant Jordi, Barcelona

Antes. De que vuelva a reencontrarse por fin con sus fans, sigue subido en los escenarios, pero ensayando sin parar para poder ofrecer tantos espectáculos que está dispuesto a hacer con esta gira. Pablo Alborán y su equipo ya preparan los últimos detalles para que todo salga perfecto. Pero, ¿Cómo se consigue la gira perfecta?

Así son todos los preparativos del equipo

"Primero hemos estado viendo cómo encaja todo, preparando un poco toda la dinámica del show y ahora estamos con toda la parte de ensayos generales, técnicos". Por delante tiene más de 60 conciertos. El montaje que llevamos es más grande de lo normal, es decir, más de lo que he llevado antes, llevo más músicos. Aquí van a pasar muchas cosas".

Como parte del escenario también el llamado provocador: "Es donde más cerca voy a poder estar del público, que para mí es muy importante". Y un indispensable equipo técnico: "Tenemos ingenieros de sonido, realización, iluminación"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El equipo con el que cuenta el cantante está formado por 34 personas en total: "Luego en los viajes aumenta el número. Y ahora te voy a enseñar el esqueleto del escenario. Y como ves, esta pantalla es translúcida y esta es la famosa escalera que me va a permitir salir al escenario y darlo todo"