Noche histórica de Shakira en México: rompe récord de asistencia ante 400.000 fans

“Esto es un sueño. Muchísimas gracias", ha dicho la artista

Shakira cerró en lo más alto su exitosa gira por México con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, al romper el récord histórico de 400 mil fans que se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México, la Alameda y el Monumento a la Revolución, para acompañar a la estrella colombiana durante una memorable cita que quedará registrada en la historia musical de la capital mexicana.

El evento, de acceso gratuito, fue organizado, de manera conjunta, por el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, y Grupo Modelo, a través de Corona, en el marco de sus 100 años, y producido por OCESA. Ahí, Shakira reafirmó su posición de superestrella mundial, con una producción de primer nivel y una impactante puesta en escena, sumada al repertorio lleno de éxitos como “Antología”, “Loba” y “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, que hicieron retumbar como nunca antes la plaza pública más emblemática de México.

El furor por ver a Shakira se extendió hasta la Plaza de la Constitución y calles aledañas, como 16 de Septiembre, Madero, 5 de Mayo, Pino Suárez y 20 de Noviembre, donde los fans también disfrutaron con tranquilidad y seguridad de un espectáculo que destacó no solo por la presencia de un ícono mundial en el escenario, sino por la impecable organización del evento y el despliegue de un operativo de seguridad que permitió concluir el concierto con saldo blanco.

Este logro consolida el impacto cultural, social y económico de Shakira, al generar, tan sólo este domingo, un estimado de 403 millones 614 mil pesos para hoteles restaurantes y establecimientos comerciales, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX); además de fortalecer su conexión con uno de sus públicos más fieles a lo largo de su trayectoria.

“Esto es un sueño. Muchísimas gracias a los que han estado acampando desde temprano bajo el sol. Como siempre, venciendo todos los obstáculos junto conmigo. Hoy tengo una mezcla de emoción, de nostalgia y de agradecimiento, porque hoy es el último día de nuestra gira en México, mi casa”, fueron las palabras con las que Shakira dio la bienvenida al público mexicano en el comienzo de una celebración irrepetible.

El poder de convocatoria de Shakira y su capacidad para movilizar a una ciudad entera, marcaron un capítulo irrepetible en la historia del entretenimiento en vivo, como testimonio del poder de la música latina y la capacidad de Ciudad de México para albergar espectáculos de la más alta calidad y relevancia ante los ojos del mundo.