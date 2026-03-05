El autor de 'Patria' muestra su "compromiso ético" con las víctimas de ETA en una forma de contribuir a "que no se olviden rápidamente"

La reflexión del rey Felipe VI sobre el terrorismo de ETA y convivir sin la memoria: "Han desaparecido tras dejar 853 muertos"

El escritor Fernando Aramburu publica nuevo libro 'Maite' (Tusquets), en el que novela el caso del concejal del PP asesinado en 1997 por la banda terrorista ETA, Miguel Ángel Blanco. En ese sentido, ha asegurado que le parecería "bien" que se actualice la "conversación" al respecto porque muchos "jóvenes" no tienen "ni idea de quién era".

Es importante tener en cuenta esos cuatro días que tuvieron en vilo a toda España. "Este crimen de Miguel Ángel Blanco tuvo un añadido como teatral. Había una especie como de escenificación de la crueldad que golpeó mucho a la gente", recuerda el escritor.

Esos días son el escenario en el que se encuentran dos hermanas y su madre, mujeres vascas a las que el escritor vuelve a recurrir, como ya hizo en 'Patria'. "Tengo un compromiso ético con las víctimas del terrorismo y me gustaría contribuir a que no se olvidaran rápidamente", sostiene.

Por eso él siente que cada novela es un regalo que hace a las víctimas. Por eso elige gente común, vecinos vascos, los que ese verano del 97 se lanzaron a las calles. "No estoy capacitado para olvidar. En mi literatura las víctimas tendrán una casa donde estén de manera digna", concluye. Un hogar literario en el que encontrarse y reconocerse.