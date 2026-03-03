La justicia francesa lo condenó en mayo de 2024 por pertenencia a ETA pero le exoneró de la pena

El fiscal recurre el tercer grado del etarra Arzalluz, que fue calificado de "fraudulento" por el colectivo de víctimas

El hijo del exdirigente de ETA 'Josu Ternera', Egoitz Urrutikoetxea, será el próximo alcalde de la pequeña localidad Lexantzü-Zünharre, ubicada en Iparralde. Se trata de un pequeño municipio rural que cuenta con 90 habitantes. Según informa 'El Correo', no tendrá rival en las elecciones que se celebrarán el 15 de marzo porque solo habrá una lista a la que votar, una realidad bastante habitual en los pueblos pequeños.

La justicia francesa lo condenó en mayo de 2024 por pertenencia a ETA, pero le exoneró de la pena. El hijo del histórico dirigente etarra 'Josu Ternera, fue considerado culpable de alquilar en 2005 un piso franco para ETA en Vichy (Francia), que utilizaron miembros de la banda terrorista. La Fiscalía solicitó una pena de dos años de cárcel exentos de cumplimiento.

Pero el Tribunal de Apelaciones de París tuvo en consideración que los hechos ocurrieron hace 19 años y que el hombre está reinsertado socialmente. A su salida del tribunal, Urrutikoetxea anunció que no recurrirá la decisión: "Es un reconocimiento del proceso de resolución del conflicto en el País Vasco".

Urrutikoetxea reconoció que alquiló un piso en Vicky para ETA

Urrutikoetxea negó durante el juicio haber pertenecido a ETA pero reconoció haber alquilado, con una identidad falsa, un piso en Vichy el 24 de abril de 2005. Y una semana después, una plaza de aparcamiento. Ambos fueron usados por la banda.

Urrutikoetxea, que tiene nacionalidad francesa y de 49 años, justificó que lo hizo en el marco de las negociaciones que entonces estaban en marcha entre el Gobierno español y la organización terrorista. El hijo de 'Ternera' fue detenido en octubre de 2015 en Saint-Denis después de pasar varios años en busca y captura.

Su padre, José Antonio Urrutikoetxea, también residente ahora en el País Vasco francés, ha sido uno de los dirigentes principales de la historia de ETA y fue uno de los encargados de poner voz a la disolución de la organización armada en mayo de 2018.