Adrián González estudiaba cuarto de Derecho cuando ETA asesinó a Tomás y Valiente y creó las manos blancas como símbolo de protesta

Se cumplen 25 años sin Miguel Ángel Blanco: la reacción del pueblo que fue el principio del fin de ETA

Compartir







Hace 30 años que España levantó sus manos contra el terrorismo. Un grito de basta recorrió las calles del país después del asesinato de Francisco Tomás y Valiente por parte de la banda terrorista ETA. A tres semanas de que se abriesen las urnas, los políticos apartaron sus diferencias y se unieron a un movimiento cívico harto de la barbarie. Los tiempos, afortunadamente, han cambiado. Informa en el vídeo Jacobo Pérez-Lirón.

ETA ha desaparecido tras dejar 853 muertos. Hoy el rey Felipe VI ha pedido no olvidar a aquellos tan dramáticos episodios de la historia de España que tanto daño causó. "Entramos en el local de asociaciones y nos enteramos que habían matado a Tomás y Valiente y la respuesta fue inmediata", recuerda Adrián González, estudiante de Derecho aquel año.

El asesinato del expresidente del Constitucional despertó un grito espontáneo al que se unieron millones de españoles. Ese "basta" lo pronunció Adrián hace 30 años. Nuestras cámaras le grababan en medio de la concentración en el campus.

La idea que manchó miles de manos de toda España

"Ya había vuelto a hacer exámenes y claro, tenía mucho más tiempo libre que el resto porque yo no iba a clase ni nada", recuerda. Suya fue la idea de pintarse las manos de blanco para escenificar su rechazo. Sabían lo que querían, pero no el cómo.

"Tío, que pintura compro. Claro, imagínate que compras una pintura plástica, una pintura, lo que sea y quema la mano de la gente, ¿no?", se preguntaba. Y su idea manchó miles de manos de toda España. Ninguno se imaginaba que esa imagen pasaría a la historia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Pero al final lo que hicimos es meter las manos en el cubo, hacer así y que la gente se fuese girando para esto que es una cosa preciosa, yo creo", asegura. Un movimiento pacífico con las ideologías al margen que derribó el miedo de la sociedad española al terrorismo.