Rockeros que juegan como niños

Son varios los músicos solidarios con los problemas de los más jóvenes que contribuyen a su protección con acciones y trabajo directo

"Papá, quiero ser rockera como tú": cuando la música cala en la siguiente generación

El rock históricamente ha sido sinónimo de rebeldía, pero también de responsabilidad. A lo largo de las décadas, muchos artistas han entendido que su voz no solo servía para llenar estadios, sino también para amplificar causas sociales urgentes. Entre ellas, la protección de la infancia. Quizás porque dedicarse al rock tiene algo de complejo de Peter Pan, son varios los músicos solidarios con los problemas de los menores que demuestran que el compromiso real se construye con acciones, apoyo sostenido y trabajo directo con organizaciones que ya están sobre el terreno. Estos son solo algunos ejemplos de que cuando el rock se conecta con causas infantiles deja de ser solo cultura popular y se convierte en herramienta social.

Brian May

Más allá de su papel en Queen, Brian May ha mantenido una relación estable con causas humanitarias. Ha colaborado con Save the Children y con organizaciones como Teenage Cancer Trust, apoyando programas que mejoran la calidad de vida de niños y adolescentes con enfermedades graves. Ahora es noticia por su visita al centro Huckleberries de Elstead (Reino Unido), que se encarga de la educación y la salud mental de los jóvenes de la zona. Durante su encuentro se le pudo ver disfrutando de varias actividades con los niños, cuidando de animales o creando un pequeño muñeco de arcilla.

Eddie Vedder

El caso del cantante de Pearl Jam es especialmente significativo por su trabajo con la EB Research Partnership, una fundación dedicada a la investigación de la epidermólisis bullosa, una enfermedad genética rara que afecta principalmente a niños. Vedder ha participado activamente en eventos benéficos, recaudación de fondos y conciertos solidarios destinados a financiar investigación médica real, con impacto directo en la vida de familias afectadas.

Tom Morello

El guitarrista de Rage Against the Machine siempre ha vinculado música y justicia social. A través de su organización Axis of Justice, ha respaldado proyectos educativos para jóvenes en contextos vulnerables. Además, ha colaborado con Little Kids Rock (hoy Music Will), una iniciativa que proporciona instrumentos y educación musical a niños de comunidades desfavorecidas escuelas públicas de EEUU. Recientemente ha inaugurado programas en centros de Harlem, Chicago y Marseilles, Illinois. No se trata solo de ayuda económica, sino acceso a cultura, formación artística y herramientas de desarrollo personal.

Miguel Ríos

En España, Miguel Ríos ha sido una figura constante en causas relacionadas con la infancia. Ha colaborado con Save the Children España y participado en conciertos y campañas solidarias orientadas a la protección de los derechos de los niños, especialmente en contextos de exclusión social. A través de la Fundación Miguel Ríos, el rockero granadino impulsa proyectos que utilizan la música como herramienta de transformación social y bienestar, incluyendo iniciativas de musicoterapia orientadas a los nietos del rock'n'roll.

Fito Cabrales

El líder de Fito y Fitipaldis ha participado en iniciativas benéficas vinculadas a la infancia, especialmente a través de conciertos solidarios y colaboraciones con organizadores como UNICEF España. Ha participado en eventos y subastas de sus guitarras de la Fundación Aladina para recaudar fondos destinados a niños con cáncer y también donó su querida Harley-Davidson V-Rod -famosa por aparecer en el videoclip de 'Entre la espada y la pared'- a la asociación La Cuadri del Hospi para ser sorteada con el fin de recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil.