El cantante Luck Ra, de querer ser futbolista a triunfar con el tema 'La morocha': "No me puedo quejar de este hermoso presente"
Un presente que despegó en 2023 con 'La Morocha', ese tema que auparon en España muchos equipos de fútbol
El tema de 'La Morocha' en la canción del verano pasado y eso lo colocó en el panorama musical con este tema que arrasó entre los futbolistas de nuestro país.
En unas semanas, Luck Ra viene a España a darlo todo en sus conciertos de Madrid y Barcelona. Hemos hablado con él de su éxito, por cómo ha podido repercutir en su vida, del significado de las letras y de nuevas canciones que sacará en el futúro.
De ser futbolista a un éxito en la música
De jugar al videojuego Guitar Hero a pedir en casa una guitarra. De capricho infantil a vivir de la música pasando, cómo no, por ese clásico de "mamá quiero ser futbolista".
"Me lesioné y no pude jugar pero la realidad es que tampoco era tan bueno, no sé si no me hubiese lesionado creo que tampoco tendría tanto futuro pero, no me puedo quejar de este hermoso presente".
Un presente que despegó en 2023 con 'La Morocha', ese tema que auparon en España muchos equipos de fútbol. Para Luck Ra, un futbolista frustrado.
"Una manera muy linda de estar presente en un estadio de fútbol". En medio del boom, el productor y compositor Argentino Bizzarrap lanza una sesión que ya tenía grabada, con él.
Esa canción firmó su éxito, que hoy sigue sonando en los vestuarios, como el propio cantante confiesa, es "un tema que se usa para para festejar". Se le ha preguntado también, para saber quien es 'La Morocha', a lo que responde con una respuesta muy clara y rápida "una chica que tiene el pelo oscuro".