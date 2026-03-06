Rocío Amaro 06 MAR 2026 - 23:59h.

El dúo gaditano celebra dos décadas de éxito con una gira que arranca en Sevilla el 28 de marzo y el estreno de 'Adolescentes 2.0'

El grupo repasa su trayectoria desde el fenómeno social de sus inicios hasta la madurez actual en una gira que recorrerá toda España

SevillaHubo un tiempo en España en el que era imposible encender la radio, entrar en una discoteca de tarde o subir a un coche sin escuchar aquello de "que no hay castigo si Dios fue testigo de vernos culpables por adolescentes". Era 2007 y dos hermanos de Cádiz, Kiko y Shara Gaviño, ponían voz a los sentimientos de toda una generación que descubría el amor entre carpetas forradas y SMS.

Hoy, casi dos décadas después, aquel "temazo" vuelve a la vida bajo el título 'Adolescentes 2.0', una versión renovada junto al joven artista Álvaro García que busca unir a los padres que se enamoraron con ella y a los hijos que ahora la descubren en TikTok.

Pero lo que pocos saben es que este himno estuvo a punto de no existir. Shara recuerda con una sonrisa la "pelea" que tuvieron con su compañía discográfica antes de lanzar su segundo álbum, 'Nuestro primer beso'. "Veníamos del éxito del primer disco y nos llegó este tema de otro autor. Estábamos muy reacios a hacer canciones que no fueran nuestras; yo tenía apenas 18 años", confiesa la cantante. Lo grabaron "a regañadientes" y cuando la propuesta de que fuera el primer single llegó a la mesa, hubo enfados y discrepancias varias.

Pero el resultado, sin embargo, silenció cualquier duda. El tema fue número 1 en ventas, desbancando al mismísimo Miguel Bosé. Desde aquel día, su relación con la canción cambió para siempre.

Una vida de "caos", inocencia y éxito

Para Shara, mirar atrás es reconocerse en una época tan "bonita como caótica". Mientras media España cantaba sus temas, ellos vivían en una montaña rusa de hoteles, promociones interminables, cameos en televisión y premios. "Mucha gente nos dice que fuimos su adolescencia, pero yo también estaba experimentando lo mismo desde el otro lado", explica. En aquel entonces, la inocencia era su mejor escudo: "Lo viví todo muy real y bonito, sin darme cuenta de lo oscuro que puede llegar a ser este negocio".

Hoy, con la madurez que dan los 20 años de carrera, Shara ya no es aquella niña, sino una madre de dos hijos (Valeria y Elián, de 13 y 8 años) que ve cómo la historia se repite en su propia casa. Su hija mayor, en plena preadolescencia, presume de la música de su madre y de su tío Kiko (quien también tiene tres hijos artistas en potencia). "A Valeria le encanta poner nuestra música, quiere ser artista... Es increíble ver cómo el público de hace 20 años ha hecho que sus hijos ahora también nos escuchen", relata emocionada.

El círculo se cierra con Álvaro García

La elección de Álvaro García para esta reedición no es casualidad. Representa ese relevo generacional y, además, guarda una historia personal que define perfectamente lo que ha sido Kiko y Shara para sus fans. "Ayer mismo Álvaro me decía que estaba muy agradecido porque 'Adolescentes' fue de los primeros temas que cantó de pequeño; él venía a nuestras firmas de discos cuando era un niño", cuenta Shara. De ser un fan en la cola a cantar el himno junto a sus ídolos en un estudio.

Este lanzamiento es solo el aperitivo de lo que viene. El dúo se prepara para una gira de 20 aniversario que promete ser un viaje emocional por sus cuatro discos, rescatando canciones que hace años no suenan en directo. "Esta vida es una montaña rusa donde siempre estás aprendiendo de las puertas que se cierran y de las decepciones, pero seguimos aquí", sentencia la artista.

Sevilla, el "pistoletazo de salida"

La gira no podía empezar en otro lugar. El próximo 28 de marzo, el Auditorio Cartuja Center CITE de Sevilla será el escenario donde Kiko y Shara den el primer concierto de este aniversario. "Sevilla es especial porque fue donde hicimos nuestro primer concierto y nuestra primera firma de discos", recuerda Shara. Tras el estreno en la capital hispalense, el dúo recorrerá gran parte de la geografía nacional con paradas confirmadas en Almería (1 de mayo), Cádiz (17 de mayo), Barcelona (5 de junio) o Huelva, entre otras.

Con 'Adolescentes 2.0', Kiko y Shara demuestran que el pop-flamenco, ese género con "garra y fuerza" que ellos abanderaron, no era una moda pasajera. Es, más bien, un lenguaje que sigue conectando nortes y sures, y que promete hacer que el próximo 28 de marzo, en Sevilla, todos volvamos a sentirnos, al menos por un ratito, "culpables por adolescentes".