Schwarzenegger volverá a ser Conan más de 40 años después

Durante el pasado Arnold Sports Festival, un evento deportivo que el propio Arnold Schwarzenegger organiza cada año, fue donde el austriaco hizo uno de esos anuncios que sacuden la industria del entretenimiento. Así ante una comunidad entregada, el actor de 77 años confirmó lo que los seguidores de Conan el Bárbaro llevan décadas esperando: "Acaban de contratar a un fantástico guionista y director que hizo las últimas cuatro películas de Tom Cruise. Lo han contratado para escribir y dirigir 'King Conan'."

El nombre al que apuntaba Schwarzenegger, aunque sin pronunciarlo directamente, es Christopher McQuarrie. McQuarrie, ganador del Oscar por el guion de Sospechosos habituales, ha dirigido películas de acción como Jack Reacher y ha participado como guionista o productor en títulos como Top Gun: Maverick o Al filo del mañana.

Un rey sin trono: la trama que Schwarzenegger ya anticipó

El actor no solo confirmó el proyecto, sino que esbozó su premisa central. "Con 'King Conan' hay una gran historia: Conan ha sido rey durante cuarenta años y de repente es expulsado del reino. Hay conflicto, por supuesto, pero de alguna manera regresa y hay todo tipo de locura, violencia, magia, criaturas y cosas así."

La decisión narrativa de respetar el paso del tiempo real es deliberada y define el tono del proyecto. "Ahora lo que hacen es escribir el papel de manera adecuada a la edad. No lo escriben como si yo tuviera cuarenta años", señaló Schwarzenegger. Y acto seguido aclaró que la vejez del personaje no implica que su furia haya sido aplacada: "Seguiré entrando en acción y repartiendo golpes, pero será diferente."

Por supuesto, la parafernalia técnica y financiera detrás de esta promesa de acción no es la misma que en 1982. "Hoy hay todo tipo de efectos especiales y el estudio tiene suficiente dinero para hacer estas películas realmente grandes", subrayó el actor, aludiendo a la capacidad de 20th Century Studios para construir el mundo de Hyboria, el continente ficticio creado por Robert E. Howard, a una escala que las dos entregas originales no podían permitirse.

Schwarzenegger no ha hablado sobre una fecha de inicio de rodaje, pero dado que el proyecto está todavía en fase de guion, lo más probable es que el rodaje no comience hasta el año que viene como pronto. Esto situaría el estreno en 2028 o más tarde. McQuarrie, por su parte, llega al proyecto en un momento de transición natural tras haber trabajado durante más de una década, con Tom Cruise, que acaba de terminar de rodar Digger, con Alejandro González Iñarritu.

Además, King Conan no es el único frente abierto para el actor austriaco. Schwarzenegger ha dicho que "Fox Studios ha redescubierto en cierto modo a 'Arnold'" y que Dan Trachtenberg ha hablado con él para que aparezca en el próximo proyecto de Depredador, probablemente retomando su papel como Dutch. Las palabras exactas del actor fueron: "Hicieron un Predator adicional y el director ha hecho un gran trabajo con él. Ahora quieren que participe en la próxima Predator. Ya hemos hablado de ello. De hecho, los estudios Fox han redescubierto a 'Arnold'. Tanto es así que Schwarzenegger también ha señalado que ha recibido el guion para hacer Commando 2, donde retomaría el papel del coronel John Matrix del clásico de acción original de 1985.

Un historial de intentos fallidos que ahora parece quebrarse

La idea de continuar las aventuras de Conan el Bárbaro no es nueva. Durante décadas ha habido diferentes intentos de poner en marcha 'King Conan' con nombres como John Milius vinculados al proyecto durante la década de los 2000 e incluso con las hermanas Wachowski estuvieron asociadas brevemente como productoras en una etapa posterior. Sin embargo, ninguno de esos planes llegó a concretarse en una producción real.

Para Schwarzenegger, el regreso a Conan supondría otro retorno a una de sus franquicias más emblemáticas. El actor no aparece en una gran saga cinematográfica desde Terminator: Destino Oscuro, estrenada en 2019. Más recientemente ha participado en la comedia de acción navideña The Man With the Bag, dirigida por Adam Shankman, que Amazon/MGM planea estrenar posiblemente a finales de 2026.

El personaje, el escritor y la película que marcó una era

El estreno de Conan el Bárbaro en 1982 vio a Schwarzenegger interpretando a un guerrero que exige venganza sangrienta contra el culto que asesinó a su familia. La cinta fue un éxito de taquilla y dio pie a una secuela, que fue muy criticada, y se estrenó en 1984. Además, hubo un intento de reboot de la licencia en 2011 con Jason Momoa como protagonista, pero que acabó en decepción y acabó por llevar a hibernación a la franquicia.

El personaje de Conan fue creado por el escritor Robert E. Howard y apareció por primera vez en la revista Weird Tales en la década de 1930: un guerrero errante y musculoso que se enfrenta a brutales batallas, intrigas políticas y amenazas sobrenaturales en la ficticia Hiboria. La película de 1982 fue dirigida por John Milius y supuso la consagración de Schwarzenegger como estrella cinematográfica de primer orden, justo antes de que Terminator le hiciera inmortal.