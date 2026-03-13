Redacción Uppers 13 MAR 2026 - 12:09h.

La mítica 'Black Strat' de David Gilmour bate el récord anterior de la guitarra de Kurt Cobain en el MTV Unplugged de Nirvana

Guitarras con historia en venta: subastan las icónicas de Kurt Cobain, Beatles y Pink Floyd

En el universo del coleccionismo musical hay instrumentos que trascienden su condición de herramienta para convertirse en piezas que encapsulan momentos irrepetibles de la historia de la música. Eso es lo que pasa con la 'Black Strat' de David Gilmour, guitarrista de Pink Floyd, vendida en subasta por 12,1 millones de dólares (unos 10,55 millones de euros al cambio), cifra que la convierte en la guitarra más cara jamás vendida, superando el récord anterior que ostentaba una guitarra de Kurt Cobain.

El instrumento, subastado por Christie's como parte de la Jim Irsay Collection, no es una Fender Stratocaster cualquiera, es una de las guitarras más influyentes de la historia del rock. Su sonido quedó inmortalizado en algunos de los discos más influyentes del rock progresivo y gran parte del tono característico de Gilmour en temas como 'Money', 'Comfortably Numb' o 'Shine On You Crazy Diamond' se deben al sustain amplio y expresivo de la pieza.

La historia de la 'Black Strat'

Curiosamente, la 'Black Strat' no nación negra. Originalmente era una Fender Stratocaster de 1969 en acabado sunburst que Gilmour compró en 1970 en la tienda Manny's Music de Nueva York para sustituir una guitarra similar que había perdido durante una gira de Pink Floyd por EEUU. Fue repintada de negro en la propia tienda antes de llegar a manos del músico.

Desde ese momento comenzó una historia de décadas en constante evolución, con repetidas modificaciones realizada por el propio Gilmour, que le cambió el mástil, sustituyó pastillas y modificó el puente. Ese carácter cambiante forma parte de la identidad sonora del instrumento, que apenas conserva piezas originales aparte del cuerpo.

Primera venta de récord en 2019

La primera vez que la 'Black Strat' batió récords fue en 2019, cuando Gilmour subastó gran parte de su colección de guitarras para recaudar fondos destinados a causas medioambientales. La guitarra se vendió entonces por 3,975 millones de dólares, convirtiéndose en la más cara jamás subastada en ese momento.

El comprador fue el empresario estadounidense Jim Irsay, propietario del equipo de la NFL Indianapolis Colts y uno de los mayores coleccionistas de memorabilia musical del mundo. Su colección, valorada en cientos de millones de dólares, incluía instrumentos asociados a figuras como Dylan, Lennon o Clapton.

Tras la muerte de Irsay, su impresionante archivo de objetos históricos se ha puesto a la venta este mismo año, y la 'Black Strat' volvió al mercado para romper de nuevo todos los récords.

Hasta hace poco, el mercado de guitarras históricas estaba dominado por instrumentos asociados a Kurt Cobain. Entre ellos, la acústica Martin D 18E de 1959 utilizada en el MTV Unplugged de Nirvana, que alcanzó alrededor de 6 millones de dólares en subasta.

La venta de la 'Black Strat' por 12,1 millones duplica esa cifra y confirma algo que los fans de Pink Floyd saben desde hace décadas: que el sonido de Gilmour vale su peso en oro.