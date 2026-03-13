El legado de Alfredo Landa, protagonista de una nueva mirada documental sobre el fenómeno del “landismo”

La vida y carrera de Alfredo Landa vuelven a la pantalla con un documental sobre el landismo

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Habrá generaciones que quizá no sepan de quién hablamos, pero la imagen de Alfredo Landa paseando por la Costa del Sol en busca de turistas extranjeras marcó el cine español de toda una época. Aquella escena pertenece a la película 'No desearás al vecino del quinto', una cinta que cambió la carrera del actor y con la que nació todo un género: el landismo.

Hoy, un documental rinde homenaje al actor que terminó dando nombre a ese fenómeno cinematográfico. Un estilo que, con el paso del tiempo, también ha sido muy cuestionado. De hecho, algunos actores como Antonio Resines, recuerdan ese periodo con dureza y aseguran que “el landismo me lleva al horror, las historias eran malas de cojones”.

Un cine que reflejaba a la España de la época

El landismo retrataba a un personaje masculino ingenuo, obsesionado con las turistas extranjeras, y reflejaba muchos de los tópicos de la España de los años sesenta y setenta: machismo, picaresca y cierto atraso social.

Sin embargo, aquel cine conectó con el público. Como recuerdan algunos testimonios del documental, “era el cine que el espectador pedía”.

El propio Alfredo Landa reconocía con humor las críticas que recibió durante esos años: “me llamaron de todo, menos bonito”.

La otra cara de Alfredo Landa

Con el tiempo, el actor demostró que su talento iba mucho más allá de aquellas comedias populares. Directores como Mario Camus, José Luis Garci o Luis García Berlanga contaron con él para papeles mucho más complejos.

Quienes trabajaron con él lo tenían claro: “era un superdotado, uno de los más grandes actores, sin duda ninguna”.

Películas como La vaquilla o Los santos inocentes mostraron esa faceta dramática que terminaría dándole prestigio internacional. El propio Landa recordaba con orgullo ese reconocimiento: “si recibes el premio en Cannes por Los santos inocentes, eso es lo que queda en el recuerdo”.

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Genio, carácter y legado

Más allá de su talento interpretativo, Alfredo Landa también era conocido por su fuerte carácter y su sentido del humor. Él mismo lo resumía con ironía: “me encanta discutir. Si pinchas, pincho”.

Sus memorias tampoco dejaron a nadie indiferente, repasando una vida intensa en la que, para bien o para mal, dejó una huella imborrable.

Hoy, ese legado vuelve a recordarse en un documental que revisa la figura de un actor que terminó convirtiéndose en pura historia del cine español.