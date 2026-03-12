Carlos Plá Valencia, 12 MAR 2026 - 14:39h.

En la web del cantante británico se asegura que después de llegar este miércoles a su hotel en Valencia "no pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido"

El cantante inglés Morrisey ha anunciado en su página web que suspende el concierto programado para este jueves por la noche en el Palau de Les Arts de Valencia y que forma parte de la minigira que va a realizar en España en la que tiene previsto ofrecer otras dos actuaciones en Sevilla y Zaragoza

En un comunicado difundido en su página web, explican que el excantante de The Smiths, de 66 años, no podrá actuar "por falta de sueño" debido al ruido en la ciudad del Turia que se prepara para vivir los días grandes de las Fallas.

El artista llegó a su hotel en Valencia la pasada noche después de conducir durante dos días desde Milán. "No pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía. Esta experiencia dejó a Morrissey en un estado catatónico", aseguran en el comunicado.

Por este motivo, explican que "el espectáculo no se cancela. Las circunstancias lo hacen imposible", concluye el comunicado.

La suspensión del concierto supone una gran decepción para los fans del cantante, aunque no ha sido una sorpresa. En los más de 30 años que lleva actuando en solitario en los escenarios ha cancelado decenas de conciertos por problemas de salud y otras circunstancias. Según revistas especializadas, Morrisey suspende entre un 25% y un 40% de sus actuaciones, una cifra muy superior a la de otros artistas que no suelen cancelar más de un 5% de sus espectáculos.