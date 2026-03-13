Juanjo Mena ha explicado que la dolencia ha avanzado en este último año, viéndose obligado a abandonar su carrera musical

Juanjo Mena: "Los conciertos de este año serán, si no hay contratiempos, los últimos conciertos que dirigiré desde el pódium"

El director de orquesta vitoriano Juanjo Mena, Premio Nacional de Música en 2016, ha anunciado este viernes 13 de marzo su retirada definitiva debido al avance de la enfermedad de alzhéimer que padece a sus 60 años.

Mena, que anunció en enero de 2025 que sufría esta enfermedad, aseguró que tenía intención de seguir trabajando. En un comunicado ha explicado que la dolencia ha avanzado en este último año, viéndose obligado a abandonar su carrera musical, aunque se ha comprometido a dirigir los conciertos que tiene programados en 2026.

Conciertos antes de su retirada

Así, Mena se pondrá el próximo 21 de marzo al frente de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña para interpretar la novena sinfonía de Schubert y también dirigirá a la Orquesta Filarmónica de Málaga en el Teatro Cervantes de la ciudad andaluza en junio con un programa que incluye obras de Joaquín Rodrigo y Schumann.

Estos son los conciertos que, por el momento, tiene programados, aunque podría dirigir alguno más a lo largo del año.

La partitura "más difícil"

Mena ha recordado que en 2025 comunicó que sufría alzhéimer y que se enfrentaba a la "partitura más difícil de interpretar" de todas las que había abordado en su vida.

"El tiempo no ha pasado en balde, la enfermedad ha avanzado y yo también he cambiado. Las condiciones de hace un año no son las de ahora y la actual situación obliga a tomar decisiones importantes", ha explicado.

El músico alavés ha afirmado que siente que "ha llegado ya la hora de la despedida". "La citada partitura tiene un final y sus últimos compases están ya escritos. Los conciertos de este año serán, si no hay contratiempos, los últimos conciertos que dirigiré desde el pódium", ha anunciado.

Cuarenta años de carrera musical

Mena ha pedido que estos conciertos de despedida "se conviertan, también, en una ocasión especial para el agradecimiento y, sobre todo, en un motivo de celebración".

"Cuarenta años de carrera musical dan para muchísimas notas de agradecimiento. En primer lugar para mi familia, por su apoyo permanente y paciencia infinita y, en segundo lugar, a todos los aficionados, a todas las orquestas y a cada uno de los músicos y personas con los que he tenido el honor y el placer de trabajar", ha agregado.

"Hagamos que los próximos conciertos se conviertan, de verdad, en una cadena de celebraciones en las que la música sea la única protagonista y argumento principal de encuentro solidario y amistoso entre las personas". "Hasta siempre", se ha despedido.

Premio Nacional de Música

Mena nació en Vitoria en el año 1965 e inició su carrera profesional como director artístico de la Orquesta Sinfónica de Bilbao en 1999. Pronto fue nombrado director principal de la Filarmónica de Bergen, director principal invitado de la Orquesta del Teatro Carlo Felice en Génova y director asociado de la Orquesta Nacional de España.

En 2011 se alzó con la titularidad de la BBC Philharmonic, que dirigió durante siete temporadas en giras por Europa y Asia.

Ha dirigido las más prestigiosas formaciones de Europa, incluidas las de Berlín, la de la Radio de Baviera, la Gewandhaus de Leipzig, las filarmónicas de Londres, Oslo, Rotterdam, Dresde, Begen y de la Scala, así como las sinfónicas nacional danesa, la de la Radio Sueca, y la Orquesta Nacional de Francia, entre muchas otras.

Ha colaborado habitualmente con las más agrupaciones sinfónicas más importantes de España. Tras su debut en Norteamérica con la Sinfónica de Baltimore en 2004, ha dirigido la mayoría de las principales orquestas del continente. En Asia, ha dirigido asiduamente la NHK Symphony Orchestra en Tokio.

En 2016 fue galardonado con el Premio Nacional de Música de España. En 2017 le concedieron la Medalla de Oro de Álava por llevar el nombre de este territorio "a los más prestigiosos escenarios del planeta" y un año más tarde fue nombrado hijo predilecto de Vitoria.