Wagner Moura, nominado a Mejor Actor, suena con fuerza para dar la campanada de la noche en los Oscar. ¿Quién es y por qué nos suena tanto?

Esta madrugada del domingo 15 al lunes 16 de marzo llega una nueva entrega de los premios Oscar. En concreto, la 98ª gala, que se dice pronto. En 2028 estaremos celebrando los 100 años, y esperamos un fiestón por todo lo alto. Mientras tanto, esperamos con ganas esta nueva entrega de premios, que volverá a estar presentada por el cómico Conan O’Brien. Este año parte como favorita 'Sinners' ('Los pecadores'), sobre todo porque ha conseguido el récord de nominaciones, llegando hasta las dieciséis, superando a clásicos como 'Eva al desnudo' o 'Titanic'.

Acompañada de otras grandes películas del año como 'Hamnet' o 'Marty Supreme' (pese a Timothée Chalamet y sus polémicas declaraciones, que han enfadado al mundo de la ópera y del ballet), también se ha colado una cinta un poco más pequeña entre las diez elegidas: 'El agente secreto', film brasileño dirigido por Kleber Mendonça Filho, y protagonizado por Wagner Moura, que también ha conseguido su nominación a Mejor Actor y que suena con fuerza para dar la campanada de la noche.

Pero, ¿quién es Wagner Moura y por qué nos suena tanto? Quizá por su papel en la serie 'Narcos'. Moura fue el protagonista de las dos primeras temporadas junto a Boyd Holdbrook y Pedro Pascal, interpretando ni más ni menos que a Pablo Escobar, el narcotraficante más famoso. Moura fue nominado a los Globos de Oro por su papel, y su fama subió como la espuma. Él era la mitad de 'Narcos'. Su mimetismo con el narcotraficante colombiano fue increíble y aplaudido. Sus "hijueputa", legendarios. No había persona que no lo repitiera hasta la saciedad.

El pasado de Wagner Moura: abandonó el periodismo

Y, aunque el mundo le conoció gracias a Escobar, lo cierto es que Wagner Moura ya arrastraba una carrera de más de diez años, tanto en cine como en televisión y teatro. Wagner Maniçoba de Moura nació el 27 de junio de 1976 en Salvador de Bahía, Brasil, y comenzó muy pronto a actuar tras abandonar la carrera de Periodismo. Pero se dio cuenta que su acento era diferente a lo que la industria de su país premiaba. "Crecer en el noreste de Brasil cuando el corazón de la industria audiovisual está en São Paulo y Río te hace entender muy temprano lo que significa ser 'el otro'", confesó Moura en una entrevista para M Revista de Milenio.

"Desde pequeño entendí lo que era tener un acento que no coincidía con el statu quo, que no coincidía con la norma. Así que cuando empecé a trabajar en Estados Unidos ya tenía esa sensación muy clara: sé lo que es esto, sé lo que es venir de otro lugar y estar orgulloso de ello. Nunca intenté perder mi acento. Nunca intenté negarlo. Nunca intenté ‘encajar’ ni parecer un actor estadounidense". Y esa versatilidad le ha llevado a ganar el premio a Mejor Actor en Cannes o en los Globos de Oro.

Ya tuvimos presencia brasileña el año pasado con la película 'Ainda estou aqui' ('Aún estoy aquí), que consiguió el Oscar a Mejor Película Internacional (además de nominaciones a Mejor Película y a Fernanda Torres como Mejor Actriz). Brasil está de moda en Hollywood, como hace algunos años lo estuvo Corea con 'Parásitos'. Y Wagner Moura podría hacer historia si consigue alzarse con la estatuilla. Ha contado en varias entrevistas que, donde comenzó su carrera fue en el mundo del teatro, mientras seguía estudiando Periodismo en Salvador de Bahía. Justo ahí se dio cuenta de que quería ser actor.

Sus papeles más recordados: de 'Topa de Élite' a 'Narcos'

Uno de sus papeles más recordados en su país natal es el de Roberto Nascimento, en las películas 'Tropa de Élite 1 y 2', capitán del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar de Río de Janeiro (BOPE). Gracias a este papel, consiguió el Oso de Oro a Mejor Actor en el Festival Internacional de Berlín, y le abrió poco a poco las puertas del cine más allá de Brasil. Hasta que llegó 'Narcos', por supuesto. "Yo no hablaba nada de español, entonces me fui a Colombia antes que todos y me metí en la universidad en un curso para extranjeros. Fue lo más difícil que tuve que hacer: dominar el lenguaje. Después fue ganar peso, comer mucho, volverme gordo", comentó Moura durante la gira promocional de la serie.

Tras varios años participando en producciones hollywoodienses, como 'Elysium' o 'Civil War', Moura ya echaba de menos actuar en su idioma, y así lo confesó en una entrevista para la revista Fotogramas. "Cuando actúo en otro idioma, siento que las palabras que pronuncio carecen de memoria. Me pasa con el inglés, pero también con el castellano, en 'Narcos'. Es como si tuviera que esforzarme por llenar las palabras con una memoria y un significado que me resulta lejano. Sin embargo, cuando actúo en portugués, todo fluye de un modo natural".

Actor comprometido políticamente (ha criticado públicamente a Jair Bolsonaro, diciendo de él que "recuperó los valores de la dictadura en Brasil"), decidió aceptar el papel de Marcelo, el protagonista de 'El agente secreto' para mostrar al mundo lo traumática que puede ser una dictadura para la memoria del país. "Deberíamos hacer más películas así, es una cicatriz muy reciente. En Brasil tenemos la Ley de Amnistía, que es diferente a la de Chile, Argentina y a la de otras dictaduras, y básicamente perdonó a todos los torturadores y asesinos que hicieron cosas terribles a las personas en el país", contó para GQ México.

Sonando con fuerza para ser el nuevo villano de Bond en la reinvención que prepara del personaje Denis Villeneuve, Wagner Moura podría convertirse en el primer actor brasileño en conseguir el Oscar. Tendrá que derrotar a otros pesos pesados como Leonardo DiCaprio. Este 16 de marzo saldremos de dudas, y quizá el país latinoamericano pueda celebrar esa primera victoria histórica.