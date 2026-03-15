El yacimiento arqueológico de Pompeya, ubicado en el sur de Italia, cuenta ahora con una nueva área expositiva permanente

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Esta semana han presentado una nueva zona de exposición permanente en Pompeya que muestra con detalle a más de una veintena de las miles de víctimas que hubo en la explosión del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Se trata de los moldes de los cuerpos que sepultó el volcán, según informa Darío Menor.

El yacimiento arqueológico de Pompeya, ubicado en el sur de Italia, cuenta ahora con una nueva área expositiva permanente para mostrar los restos biológicos de las víctimas de la erupción del volcán. Esa explosión acabó con la vida de esta ciudad de la Antigua Roma.

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Aunque con esa explosión se pudo guardar todo en un gran estado de conservación hasta nuestros días. Esta nueva exposición será un nuevo atractivo turístico para un yacimiento que tan solo el año pasado visitaron más de cuatro millones de personas.

Sus cuerpos quedaron sellados por la ceniza

A los habitantes de Pompeya, la muerte les pilló de distintas formas cuando el volcán entró en erupción hace casi dos milenios. Hubo víctimas que se taparon la cara con las manos, otras abrieron las articulaciones todo lo que pudieron y algunos buscaron estar lo más cerca posible de sus seres queridos.

Ahora, con esta exposición ubicada en el sur de Italia, se podrán contemplar los restos mortales de 22 vecinos de la Antigua Roma. Sus cadáveres quedaron sellados por la ceniza y fueron recuperados con un molde para poder exponerlos al público.

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Sus restos se conservan tan bien porque quedaron envueltos en una nube de cenizas que luego se solidificó. Con el paso del tiempo, los materiales orgánicos blandos se descompusieron y dejaron espacios vacíos. Pero desde el siglo XIX se han ido rellenando con yeso por los arqueólogos. De esta forma, se han conseguido más de un centenar de moldes de sus cuerpos.